In una periferia sospesa tra metropoli e natura selvaggia, dove l’unica legge sembra essere quella del più forte, Marcello è un uomo piccolo e mite che divide le sue giornate tra il lavoro nel suo modesto salone di toelettatura per cani, l’amore per la figlia Sofia, e un ambiguo rapporto di sudditanza con Simoncino, un ex pugile che terrorizza l’intero quartiere.

Questa è la trama di Dogman, film di Matteo Garrone liberamente ispirato a un fatto di cronaca nera accaduto trent’anni fa. L’opera sarà in concorso alla 71esima edizione del Festival di Cannes e arriverà al cinema il prossimo 17 maggio.

In calce trovate il trailer ufficiale.

Foto: 01 Distribution/Marcello Fonte