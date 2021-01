Costato circa 35 milioni di dollari, l’ultimo capitolo cinematografico di Underworld (Underworld: Blood Wars) è finito per incassare poco più di 80 milioni di dollari in tutto il mondo, rivelandosi un vero flop.

Evidentemente, però, non è solo il pubblico ad essersi ormai stancato del franchise, ma la sua stessa protagonista Kate Beckinsale! L’attrice, infatti, ha dichiarato di non essere assolutamente disponibile per un eventuale nuovo capitolo della saga. «Non tornerei. Ne ho fatti abbastanza», ha dichiarato l’interprete della vampira Selene durante un’intervista con Variety.

Poco male comunque, dato che la nostra rimane un’attrice molto richiesta a Hollywood: al Festival di Toronto è appena passato il dramma Farming di Adewale Akinnuoye-Agbaje, in cui affianca Gugu Mbatha-Raw e Damson Idris, mentre prossimamente sarà in The Widow, serie thriller le cui riprese si svolgeranno tra la Gran Bretagna, i Paesi Bassi e l’Africa.

Per quanto riguarda Underworld, invece, il franchise dovrebbe proseguire come show televisivo prodotto da Len Wiseman, che dal canto suo ha promesso un’opera molto differente rispetto i film.

