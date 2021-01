È il momento d’oro per la musica su vinile. In un’epoca in cui la fruizio- ne di canzoni si fa sempre più evanescente e intangibile, ecco tornare prepotentemente alla ribalta i cari e vecchi LP e 45 giri, con coloratissime edizioni a tiratura limitata, da collezionare e regalare. Nel solco dei festeggiamenti per il 40° compleanno di Goldrake (la prima trasmissione italiana risale al 4 aprile 1978), è stato ristampato per tutti i nostalgici, e non solo, lo storico 33 giri Atlas UFO Robot edito al tempo da Fonit Cetra e ora riproposto, con la medesima veste grafica – comprensiva di poster – e analoga scaletta, dall’etichetta Warner Music Italy. La novità è che stavolta si tratta di un vinile colorato (rosa!) da 180 g, rimasterizzato digitale, distribuito in sole 3.000 copie, e non disponibile per la vendita sul web, ma solo nei negozi di dischi.

Arrivano su 45 giri grazie ad ARC – Altair Recording Communications tre nuove sigle dei Rocking Horse, che ricorde- rete per successi intramontabili come Candy Candy e Sampei. Si tratta di Zum il delfino bianco, Jeanie dai lunghi capelli e Isabelle de Paris, realizzate per le serie giapponesi omonime, originariamente giunte nel Bel Paese senza sigla italiana. Ogni disco presenta sul lato B la versione strumentale della sigla, ed è disponibile in vinile nero o colorato, ciascuno in edizione limitata a 200 copie. Vere chicche da collezione impreziosite dalle pregevoli copertine disegnate dal bravissimo Marco Albiero. Ma non è finita qui, perché anche l’Associazione Tivulandia, da anni attiva per recuperare (e spesso restaurare) vinili con sigle introvabili proponendo anche inedite versioni strumentali, ha tirato fuori dal cappello diversi pezzi da 90. Tra questi vi ricordo Toriton/Mysha, Il fantastico mondo di Paul/L’uccellino azzurro e Lalabel/ Mimì e le ragazze della pallavolo. Attenzione perché in questo caso si tratta di copie promozionali, fuori commercio e riservate ai soli iscritti all’associazione. E se questo mondo di sigle animate su vinile vi incuriosisce ma non sapete come destreggiarvi tra le varie edizioni, quotazioni, reperibilità o semplicemente vi interessano retroscena e aneddoti, vi consiglio i due libri curati da Corrado Paganelli Almanacco delle Sigle Tv: catalogo illustrato della discografia italiana – Volume 1 e 2, il primo dedicato ai 45 giri e il secondo ai 33 giri d’epoca delle sigle di cartoni e pupazzi animati. Buona lettura e buon ascolto!