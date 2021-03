null

Cresce l’attesa per WandaVision, la nuova serie del Marvel Cinematic Universe in arrivo su Disney+.

Un personaggio che potrebbe (e secondo molti dovrebbe) fare il suo ritorno nel MCU è sicuramente Ultron, il temibile e potentissimo villain molto legato alle figure di Scarlet Witch, il cui vero nome com’è noto è Wanda Maximoff, e a Visione, tanto nei fumetti della Casa delle Idee quanto nell’Universo Cinematografico Marvel.

WandaVision dovrebbe essere influenzato dal fumetto Vision di Tom King, realizzato in dieci numeri dallo storico fumettista DC per la Marvel e uscito nel 2016, oltre che dalla serie del 1985 The Vision and the Scarlet Witch scritta da Steve Englehart. La serie in questione raccontava di come Wanda e Vision, nella loro casa, cercavano di vivere insieme una vita umana tradizionale, con dei figli da mettere al mondo e lasciandosi alle spalle i giorni dei Vendicatori. La serie esplora ripetutamente la psicologia e la mentalità di Vision, in particolare in rapporto a significhi essere umani pur avendo un corpo androide.

Se WandaVision ci cimenterà con un’analoga esplorazione dello stato d’animo di Visione, specialmente dopo essere morto due volte (la prima per mano di sua moglie e poi per mano di Thanos), potrebbe fare decisamente al caso del racconto un focus sulla figura paterna. Ultron, dopotutto, è davvero il padre di Visione e potrebbe fungere da promemoria per le origini del personaggio, invischiato con una lotta con la sua stessa vita.

In seguito al fallimento con i Signori del Male, Ultron elaborò, partendo dal prototipo del corpo della prima Torcia Umana e col tracciato mentale del creduto morto Wonder Man, un robot distruttivo noto come Visione, nel tentativo di vendicarsi degli Avengers. Dopo aver dato alla Visione i poteri di alterare la massa e la solidità, Ultron gli ordina di attirare i Vendicatori in una trappola mortale per ucciderli. Il piano riesce, ma il sintezoide (androide sintetico) riesce a opporre resistenza al comando del padre, scagliandosi contro di lui e uccidendolo durante la battaglia finale.

Insomma, stando a questi ingredienti narrativi di vario tipo, che però per il momento non sono altro che mere supposizioni e speculazioni, un ritorno di Ultron nell’UCM grazie a WandaVision non è affatto da escludere, indipendentemente dal fatto che James Spader torni o meno a interpretare il ruolo che nel MCU ha già ricoperto in Avengers: Age of Ultron (e in tanti scommettono anche su un possibile ritorno di Quicksilver, di cui si parla da un po’ di tempo in relazione alla serie).

WandaVision, lo ricordiamo, arriverà su Disney+ il prossimo 15 gennaio.

E voi, nell’attesa, quali personaggi vorreste che fossero assolutamente previsti e magari di ritorno all’interno di WandaVision? Fatecelo sapere, come sempre, nei commenti.

Fonte: ComicBook