Amazon sta sviluppando una serie incentrata su Lisbeth Salander, il personaggio creato da Stieg Larsson nella serie Millennium.

Il progetto, attualmente intitolato “Girl With The Dragon Tattoo” (in italiano era “Uomini che odiano le donne”), non sarà un sequel o una continuazione della storia dei libri o dei film già usciti al cinema.

Prenderà invece Lisbeth Salander e la collocherà nel mondo di oggi con un’ambientazione completamente nuova, nuovi personaggi e una nuova storia.

Nessuno sceneggiatore o attrice protagonista è attualmente associato alla serie. Andy Harries, fondatore e CEO di Left Bank Pictures, sarà il produttore esecutivo insieme a Rob Bullock. Amazon Studios produrrà in associazione con Sony Pictures Television.

Harries è stato anche produttore esecutivo di Quiz, The Crown, Strike Back e Outlander. Bullock è stato anche produttore esecutivo di Strike Back e della serie YouTube Origin. Ha anche prodotto spettacoli come The Night Manager e Wild at Heart.



Lisbeth Salander è il personaggio principale della serie Millennium, di cui Larsson aveva completato tre libri prima della sua morte: “Uomini che uccidono le donne”, “La ragazza che giocava con il fuoco” e “La regina dei castelli di carta”.

David Lagercrantz ha poi ripreso i personaggi, pubblicando altri 3 libri “Quello che non uccide”, “L’uomo che inseguiva la sua ombra” e “La ragazza che doveva morire”. I libri hanno venduto oltre 100 milioni di copie in tutto il mondo.

Il personaggio è stato interpretato nella versione svedese da Noomi Rapace, mentre nelle versioni americane da Rooney Mara e successivamente da Claire Foy.