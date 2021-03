null

Non solo Leoni: le eccellenze della settima arte vengono declinate e celebrate in diverse modalità durante la Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia (2-12 settembre). Uno dei riconoscimenti più poliedrici della Laguna, l’International Starlight Cinema Award, torna per la settima edizione con un’Academy rinnovata e in linea con l’obiettivo di omaggiare i talenti del grande schermo a livello nazionale e internazionale.

La cerimonia di premiazione, prevista il 6 settembre nello spazio della Lounge Campari, sarà presentata dalla conduttrice Anna Pettinelli e assegnerà due Premi alla Carriera, a Valeria Fabrizi e Massimo Dapporto, oltre ad altri nove riconoscimenti, inclusi due dedicati alle maestranze del mondo dello spettacolo, tutti realizzati dal maestro orafo Giovambattista Spadafora: Miglior Attore e Miglior Attrice, Rivelazione maschile e Rivelazione femminile, Miglior Film, Autori internazionali e Premio al Sociale.

Il progetto, prodotto da Today di Francesca Rettondini e creato assieme al press agent Giuseppe Zaccaria, quest’anno unisce nella nuova Academy firme storiche della critica cinematografica italiana e giovani talenti del giornalismo nostrano: Paola Casella (socia del Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani), Alessandra De Tommasi (freelance per varie testate e creatrice del sito Airquotes.it), Francesco Del Grosso, Francesco Gallo, Giuseppe Grossi e Maria Lucia Tangorra.

Tra i premiati delle edizioni ricordiamo: Barbora Bobulova, Lou Castel, Carolina Crescentini, Maria Grazia Cucinotta, Silvia D’Amico, Donatella Finocchiaro (tra le protagoniste de “Le sorelle Macaluso” di Emma Dante in Concorso quest’anno), Anna Foglietta (madrina di apertura e chiusura per l’edizione 2020), Isabella Ferrari, Matteo Garrone, Giancarlo Giannini, Massimiliano Gallo, Milena Mancini, Vinicio Marchioni, Susanna Nicchiarelli (in Concorso alla 77esima edizione con Miss Marx), Al Pacino, Andrea Pallaoro, Claudio Santamaria, Greta Scarano, Paz Vega, e Lina Wertmüller.

Il premio è realizzato in partnership con il Grand Hotel dei Dogi – The Dedica Anthology, destinazione luxury a cinque stelle e gioiellino architettonico incastonato nel cuore di Venezia, a Cannaregio

© Piergiorgio Pirrone