Considerato il grande successo di pubblico ottenuto nel 2018 da Venom – che ha incassato circa 850 milioni in tutto il mondo – era scontato che avremmo visto un secondo capitolo del cinecomic con protagonista Tom Hardy.

Alla fine del film – in una scena ambientata in un carcere di massima sicurezza – abbiamo fatto la conoscenza del killer interpretato da Woody Harrelson, Cletus Kasady, che nei fumetti altri non è che l’alter ego di Carnage, acerrimo nemico sia di Spider-Man che di Venom, nonché “figlio” dello stesso simbionte unitosi con Eddie Brock.

Ebbene, nonostante se ne fosse già parlato parecchio, oggi abbiamo la conferma definitiva da parte del direttore della fotografia Robert Richardson: Woody Harrelson tornerà in Venom 2 nei panni di Carnage. Non solo, Richardson ha anche precisato che la presenza del personaggio è stato proprio uno dei motivi per cui ha accettato di lavorare al cinecomic di casa Sony.

Insomma, non sappiamo ancora se Carnage sarà il vero villain del sequel, ma è chiaro – come dichiarato dal direttore della fotografia – che lo vedremo “esplodere” e dar sfogo finalmente a tutta la sua devastante potenza, proprio come la controparte dei fumetti. E chissà, magari con il divorzio Disney/Sony, toccherà proprio allo Spider-Man di Tom Holland scontrarsi sia con lui che con Venom. Voi cosa ne pensate?

Diretto da Andy Serkis, Venom 2 arriverà nelle sale nel 2020.

