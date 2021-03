Sappiamo già che Ruben Fleischer non tornerà dietro la cinepresa per il sequel di Venom, e in questi giorni c’è decisamente tanto speculare circa il regista che potrebbe prendere il suo posto.

Stando a un precedente rumor, in pole position per il compito ci sarebbe Andy Serkis, il mitico Gollum de Il Signore degli Anelli e perfido Ulysses Klaue nell’Universo Cinematografico Marvel, nonché regista di Mowgli – Il figlio della giungla. Ebbene, sappiate che nelle ultime ore, Tom Hardy in persona ha postato una foto di Serkis sul suo profilo Instagram, senza aggiungere altro nella didascalia se non l’emoji di una fiamma. Insomma, che cosa significherà questo gesto? Ovviamente, molti pensano che l’interprete di Eddie Brock stia proprio confermando al mondo che sarà Serkis a dirigere Venom 2, ma cosa ancora più strana, poco dopo l’attore ha poi cancellato la foto in questione!

Certo, non è da escludere la possibilità che Hardy stia semplicemente trollando i fan dandogli qualcosa di cui parlare, anche se la cosa rimane comunque molto molto sospetta, voi che dite? Il primo Venom, ricordiamo, ha incassato oltre 856 milioni di dollari worldwide, rivelandosi tra i maggiori successo mondiali dello scorso anno; per il momento, però, il suo sequel non ha ancora una data di release ufficiale.

Fonte: SR