Pare che le opportunità di veder congiungersi X-Men e supereroi del Marvel Cinematic Universe in un unico “paradisiaco” mondo di cinecomic sia sempre più remota, almeno sulla carta.

Oggi infatti è stata ufficializzata la notizia secondo cui l’antitrust americana avrebbe dato via libera all’acquisizione di Time Warner da parte del colosso delle telecomunicazioni AT&T per oltre 85,4 miliardi di dollari. Questi fondi darebbero così a ComCast (attuale proprietaria di Time Warner) l’opportunità di formalizzare una proposta d’acquisto per 21st Century Fox molto più ghiotta di quella inizialmente messa sul tavolo da Disney (ferma a 52,4 miliardi di dollari).

Come già vi avevamo anticipato qui, gli azionisti di Fox si riuniranno per decidere il futuro della società a brevissimo e non è detto (come sperano tanti fan) che la scelta venga dettata unicamente da parametri economici, ma che gli azionisti tengano conto anche dei possibili sviluppi futuri in termini di proprietà intellettuali.

