Andare al cinema nel weekend nel Nord Italia sarà praticamente impossibile con la chiusura delle strutture in cinque regioni, a cui si è aggiunta anche le Marche. Con la scelta delle case di distribuzione di rimandare a data da destinarsi tutte le grandi produzioni, non sarà un fine settimana molto vario nemmeno quello che si prospetta nel resto d’Italia. Sono pochissimi, e tutti d’autore, infatti, i film che hanno debuttato oggi in sala. Come fare a capire qual’è di più nelle tue corde? Per aiutarti a individuare il film che più ti si addice ti viene in aiuto il tuo assistente vocale preferito (Alexa o Google Home), lanciando le invocazioni ad hoc.

Basta dire poche parole al tuo assistente vocale di casa (o del tuo smartphone) per essere immediatamente aggiornato sulle uscite al cinema di questa settimana in emergenza sanitaria.

Best Movie su Alexa e Google Home

Se possiedi Alexa, lancia l’invocation: “Alexa, lancia SOLO Cinema” oppure “Alexa, lancia SOLO Best Movie”. Se invece hai Google Home, dovrai dire “Ok Google, parla con SOLO Cinema” oppure “Ok Google, parla con SOLO Best Movie”.

Riceverai ogni giovedì i cineconsigli da parte della redazione di Best Movie sui film da vedere nel weekend.

Questa settimana, causa cancellazione di quasi tutte le uscite, ti abbiamo segnalato:

Doppio sospetto – Duelles

La gomera – L’isola dei fischi

La partita

INFORMAZIONI PRATICHE



Ti riassumiamo qui sotto, i passaggi preliminari e le istruzioni per attivare il servizio sui tuoi assistenti vocali.

Alexa (Amazon Echo)

1) Scaricare sullo smartphone la app dell’assistente vocale che si possiede (Amazon Alexa).

2) Flaggare le skill SOLO: SOLO CINEMA e SOLO BEST MOVIE.

3) Lanciare l’invocation: “Alexa, lancia SOLO Cinema” oppure “Alexa, lancia Best Movie”

Assistente Google (Google Home)

1) Scaricare sullo smartphone la app dell’assistente vocale che si possiede (Google Home).

3) Lanciare l’invocation: “Ok Google, parla con SOLO Cinema” oppure “Ok Google, parla con Best Movie”.

Con SOLO Best Movie andare al cinema è ancora più facile!