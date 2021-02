null

Come vi avevamo anticipato qualche giorno fa, in queste ore la Warner Bros. ha preso la decisione finale sul destino di Wonder Woman 1984, il secondo capitolo del cinecomic con protagonista Gal Gadot che, dopo una serie di rinvii nel corso dell’ultimo anno, si è era ritrovato nuovamente di fronte ad un bivio: debuttare nel 2020, durante le festività natalizie, o essere posticipato al 2021.

Si è molto parlato di queste due possibilità negli ultimi giorni e, finalmente, un annuncio ufficiale è arrivato: in America il film avrà un lancio in formato ibrido, arrivando in contemporanea sia nei cinema che in streaming su HBO Max, a partire dal 25 dicembre.

Una decisione che darà dunque al pubblico statunitense due opzioni: ammirare il nuovo lavoro di Patty Jenkins in sala, godendo così dell’inarrivabile qualità del grande schermo, od optare per una visione casalinga, senza alcun costo aggiuntivo rispetto al quello dell’abbonamento mensile al servizio streaming. Quanto al resto del mondo, dove possibile il film arriverà nelle sale il 16 dicembre.

In Italia, invece, per il momento rimane invariata la data d’uscita precedentemente stabilita, ovvero il 14 gennaio; ma non sono da escludere importanti variazioni anche nel nostro Paese. Rimaniamo dunque in attesa di ulteriori aggiornamenti.

Fonte: Deadline