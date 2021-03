Diana bambina che corre sull’isola di Themyscira e poi nell’arena delle Amazzoni, pronta alla gara: con questa evocativa sequenza d’infanzia comincia Wonder Woman 1984, l’attesissimo film DCEU di Patty Jenkins con Gal Gadot. La sequenza di più di tre minuti è stata rivelata durante la Virtual World Première di Wonder Woman 1984 sul canale DCFandome, dove tutti i protagonisti hanno condiviso il lancio mondiale con i fan collegati in video. Sul red carpet virtuale c’erano anche Kristen Wiig, Pedro Pascal e Chris Pine.

Dopo aver diffuso il trailer ufficiale, la regista e Gal Gadot hanno voluto mostrare in anteprima agli spettatori l’emozionante inizio del film, dove capiamo subito la forza di volontà di Diana, futura Wonder Woman.

Guarda qui la sequenza di apertura di WW84:

«In certi giorni la mia infanzia sembra così lontana, mentre in altri posso quasi vederla, nella magica terra della mia giovinezza, come un sogno di quando il mondo intero sembrava una promessa…», sentiamo dire alla voce off di Diana, mentre la vediamo correre bambina per la lussureggiante isola di Themyscira.

Una spettacolare ripresa a volo d’uccello ci porta poi nell’arena sospesa sul mare dove le Amazzoni si esibiscono con la frusta, i cavalli e incredibili acrobazie. La piccola Diana arriva e si dispone alla gara di corsa insieme ad Amazzoni molto più grandi di lei. Il Generale Antiope, interpretata da Robin Wright, le si avvicina e le consiglia di avere pazienza, che il suo tempo verrà e i suoi sogni si realizzeranno. Ma Diana corre, corre. E noi già sappiamo che diventerà l’eroina più famosa di tutte.