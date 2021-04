I fan l’avevano intuito già vedendo il nuovo trailer di X-Men: Dark Phoenix pubblicato stamattina, e a confermarlo, adesso, è direttamente il regista Simon Kinberg: sì, Mystique, amato personaggio interpretato da Jennifer Lawrence, muore.

Ha commentato il cineasta: «L’intenzione principale era mostrare che questo film è diverso dai precedenti degli X-Men. È un film in cui accadono cose sconvolgenti, delle cose intense e drammatiche. […] Volevo mostrare che Jean/Fenice Nera è davvero una minaccia per tutti, inclusi gli X-Men. Ho provato un sacco di emozioni [nell’uccidere Mystique]. Ero chiaramente molto triste, sia come amica di Jen che come suo fan. Ma mi sembrava la cosa più drammatica e potente per il film, e a volte devi prendere delle decisioni difficili per rendere servizio a una storia più grande. E la storia più grande è Jean che perde il controllo perché è più potente di chiunque altro al mondo. Per renderla drammatica, bisogna mostrare una reale perdita, bisogna mostrare vero dolore, una vera minaccia. […] La sua morte avrà un impatto su tutti».

Insomma, così come i Marvel Studios s’impegnano tantissimo per conservare la massima segretezza attorno ai propri film (e pensiamo ad Avengers: Endgame), parrebbe invece che la 20th Century Fox sia assolutamente incurante degli spoiler, dato che Kinberg ci ha appena confermato ciò che è probabilmente il momento più drammatico del film! Voi che ne pensate in proposito? Il cinecomic, ricordiamo, uscirà nelle sale italiane il 6 giugno.

