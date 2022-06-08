YouTech di giugno svela le 50 app essenziali

Lo smartphone è il telecomando della vita digitale ed è diventato davvero difficile, se non impossibile, poterne fare senza. Ogni attività, ogni momento della nostra giornata ha ormai una app di riferimento ecco perché sul numero di YouTech di giugno abbiamo selezionato le 50 applicazioni che dovremmo assolutamente conoscere, tutte testate e verificate sui dispositivi OPPO, main sponsor di questo numero. Su questo numero del magazine digitale e interattivo più longevo d’Italia sono tante le curiosità da scoprire legate al mondo della tecnologia come gli ultimi mezzi di trasposto per una mobilità urbana sostenibile o le strategie della scienza per combattere l’inquinamento della plastica nei mari. Tanti anche i gadget in rassegna come l’ultimo rivoluzionario drone di DJI per gli appassionati di video aerei e i migliori smartwatch a confronto. Su questo numero ampio spazio anche all’intrattenimento con podcast, film, giochi e contenuti in streaming. Come sempre YouTech è gratuito e si scarica via app su Google Play e App Store.