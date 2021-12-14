Zendaya: l’attrice fa impazzire ancora una volta i social con un “abito-ragnatela” mozzafiato [FOTO]

Ormai è quasi una regola. Ogni volta che Zendaya si presenta su un red carpet, il web impazzisce. E se l’ultima volta che l’abbiamo vista al fianco di Tom Holland – con il quale ha posato per l’inaugurazione del tour promozionale di Spider-Man: No Way Home – l’attrice indossava un magnifico abito con un retro di metallo, oggi è riuscita a stupire tutti ancora una volta con un nuovo outfit mozzafiato.

In occasione della premiere del cinecomic, l’interprete di MJ ha infatti sfoggiato un vestito color carne decorato con tante ragnatele nere, in modo da dare l’impressione di indossarle letteralmente. E il risultato, oltre che magnifico, è stato immediatamente notato sui social, dove gli utenti hanno iniziato a condividere gli scatti dall’evento solo per commentare l’abito di Zendaya, snobbando un po’ le altre star del film Marvel/Sony.

Ecco le immagini:

L’attrice, ricordiamo, sarà domani nelle sale italiane con Spider-Man: No Way Home, l’ultima fatica di Jon Watts che vede nel cast anche Tom Holland nei panni del protagonista, Jacob Batalon in quelli di Ned, Benedict Cumberbatch come Doctor Strange, Angourie Rice nel ruolo di Betty Brant, J. K. Simmons in quello di J. Jonah Jameson e Marisa Tomei, che tornerà ad interpretare la Zia May. Al loro fianco, oltre ai sopracitati Jamie Foxx, Alfred Molina e Willem Dafoe vedremo anche Jon Favreau, J. B. Smoove, Benedict Wong, Thomas Haden Church e Rhys Ifans.

Qui la sinossi:

Per la prima volta nella storia cinematografica di Spider-Man, viene rivelata l’identità del nostro amichevole eroe di quartiere, ponendo le sue responsabilità da supereroe in conflitto con la sua vita quotidiana e mettendo a rischio coloro a cui tiene di più. Quando chiede l’aiuto del Dottor Strange per ripristinare il suo segreto, l’incantesimo apre uno squarcio nel loro mondo, liberando i più potenti nemici mai affrontati da uno Spider-Man in qualsiasi universo. Ora Peter dovrà superare la sua più grande sfida, che non solo cambierà per sempre il suo futuro, ma anche quello del Multiverso.

Fonte: CB

Foto principale: Getty (Amy Sussman)