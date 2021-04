Zerocalcare, uno dei più celebri fumettisti italiani e collaboratore di Best Movie (qui trovate tutte le sue tavole inedite), ha voluto sdrammatizzare l’atmosfera carica di timore dovuta all’emergenza sanitaria in corso in tutta Italia per la diffusione del Coronavirus.

Coronavirus Zerocalcare

Per farlo ha realizzato un video animato, doppiato da lui stesso (tanto che ironizza su un ipotetico premio alla dizione), che in «in questo tempo di sacrifici ci ricorda il periodo remoto in cui andavamo a cena fuori». Nel filmato infatti Zerocalcare si trova davanti a una scelta difficilissima: quale pizza scegliere? La normale e solita Margherita, che però è un evergreen da secoli, o la Stica**i che solletica la curiosità ma di solito delude sempre?

Pregustandosi già il premio onorario al Tempismo Perfetto «pe parlà de ristoranti esattamente quando nessuno esce piu de casa», Zerocalcare avverte. L’emergenza «passerà. E i nostri impicci e la nostra inadeguatezza staranno ancora là come prima».

Sorridete anche voi con il divertente video di Zerocalcare ai tempi del Coronavirus

Guardate anche Rebibbia Quarantine, il video animato di Zerocalcare in cui ironizza sulle restrizioni dovute alla quarantena per il Coronavirus