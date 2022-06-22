Leviathan su Nexo+: 5 motivi per vedere lo straordinario film russo nominato agli Oscar

Ecco perché vedere il film di Andrej Zvjagincev, un intenso dramma umano e politico

Sulla piattaforma Nexo+ è disponibile un intenso dramma umano e politico, scritto e diretto dal regista russo Andrej Zvjagincev – Leone d’Oro al Miglior Film per Il ritorno alla Mostra el cinema di Venezia del 2013. Leviathan racconta la storia di un uomo, Kolja (Aleksey Serebryakov), un meccanico finito nelle mire del sindaco del piccolo paesino rurale nel nord della Russia.

Il sindaco vuole le terre di Kolja, ma è solo una delle gravi disavventure che colpiscono l’uomo, tutt’altro che rassegnato a farsi mettere i piedi in testa. Nel tentativo di reclamare ciò che è suo di diritto, si imbarca in un titanico scontro che lo rende a tutti gli effetti un personaggio biblico: il parallelismo tra Leviathan e il Libro di Giobbe disegna una parabola di cruda disperazione umana che lascia poco spazio alla speranza e annulla anche ogni possibile conforto della religione.

Il film di Zvjagincev è stato lodato per la sua capacità di racconto, per come mescola insieme ironia e sferzante critica politica, sociale e religiosa. Ha trionfato ai Golden Globes 2014 come Miglior Film Straniero, al Festival di Cannes per la Miglior Sceneggiatura ed è stato candidato al premio Oscar come Miglior Film Internazionale di quell’anno. Un titolo imperdibile per gli amanti del cinema.

5 MOTIVI PER VEDERE LEVIATHAN SU NEXO+

Un dramma umano e politico a tinte fosche, ma con sprazzi di umorismo satirico

Ispirato alla parabola del Libro di Giobbe, ad un fatto di cronaca realmente accaduto in Colorado e all'opera Leviatano di Thomas Hobbes

Denuncia il potere di Vladimir Putin e il potere della Chiesa ortodossa in Russia

È diretto da Andrej Zvjagincev, Leone d'Oro a Venezia 2003

Ha trionfato ai Golden Globes, a Cannes ed è stato candidato agli Oscar

