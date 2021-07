Durante tutta la sua lunga permanenza nell’universo cinematografico Marvel, Iron Man ha mostrato ai suoi fan tantissime armature diverse. Dalla primissima, ingombrante e utile solo a fuggire dalle grotte dei terroristi, fino alla più sofisticata nano-tecnologia mai vista. Tra tutte quelle indossate, però, manca la più potente mai creata da Tony Stark.

Il genio, miliardario, playboy, filantropo ha ideato e costruito oltre 80 armature, ma la migliore è stata quella regalata a Pepper Potts. È stato notato infatti che dal momento in cui è arrivata sul campo di battaglia di Avenges: Endgame, il personaggio di Gwyneth Paltrow è stato semplicemente inarrestabile.

Ha abbattuto da sola uno dei leviatani dei Chitauri e mostrato una tecnologia avanzatissima, una vera arma di distruzione di massa. Rescue, questo il nome dell’armatura costruita da Iron Man, non è mai stata indossata da Tony Stark proprio perchè pensata come dono per la sua amatissima Pepper.

Tutto questo, è stato notato, rende il personaggio ancora più eroico: nel corso della fase 2 l’Avenger è stato impegnato a costruire «un’armatura da mettere intorno al mondo», cosa che alla fine ha causato la creazione di Ultron, che ha portato alla Civil War e via dicendo. Poi qualcosa è cambiato: Tony Stark ha trovato l’amore e, negli anni del blip, ha messo su famiglia. Da quel momento la sua priorità non è stata più il mondo, ma la sua famiglia. Anche il sacrificio finale, in fondo, è stato proprio per Pepper e Morgan.

Per questo, Iron Man non ha mai indossato l’armatura più potente che abbia mai costruito: di modo che potesse proteggere la persona più importante per lui, la madre di sua figlia. Un dettaglio estremamente commovente che rende ulteriore onore al personaggio, forse pronto a tornare nei panni di mentore “virtuale” di una nuova supereroina.

Nel cast del cinecomic Marvel abbiamo visto Robert Downey Jr. (Tony Stark / Iron Man), Chris Evans (Steve Rogers / Capitan America), Mark Ruffalo (Bruce Banner / Hulk), Chris Hemsworth (Thor), Scarlett Johansson (Natasha Romanoff / Vedova Nera), Jeremy Renner (Clint Barton / Ronin / Occhio di Falco), Don Cheadle (James “Rhodey” Rhodes / War Machine), Paul Rudd (Scott Lang / Ant-Man), Brie Larson (Carol Danvers / Capitan Marvel), Karen Gillan (Nebula), Danai Gurira (Okoye), Josh Brolin (Thanos).

Qui di seguito trovate la sinossi ufficiale diffusa da Disney:

L’epico Epico finale della Saga dell’Infinito in una drammatica resa dei conti che vede gli Avengers contro Thanos. Dopo che devastanti Devastanti eventi hanno spazzato via metà della popolazione mondiale e disperso i loro ranghi, gli eroi rimasti lottano per andare avanti, ma devono farlo insieme per ripristinare l’ordine nell’universo e salvare i propri cari.

Foto: Marvel Studios

Fonte: Screenrant