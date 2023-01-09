Mercoledì e Batman ballano insieme in un nuovo video mash-up. E il risultato è fuori di testa e “senza senso” [VIDEO]

Tra i momenti più memorabili di Mercoledì c’è sicuramente la scena di ballo ormai entrata di prepotenza nell’immaginario collettivo. Il balletto proposto da Jenna Ortega ci ha messo pochissimo a diventare virale su tutti i maggiori social affernandosi come uno dei trend più in voga degli ultimi tempi.

La scena in questione ha favorito la popolarità della serie divenendo presto oggetto delle più svariate emulazioni, tuttavia un particolare ed ispiratissimo mash-up ha messo in mostra un risultato decisamente esilarante.

Il filmmaker Matthew Highton ha infatti condiviso un brillante video che riunisce nella stessa clip la coreografia di Mercoledì con quella altrettanto famosa proposta da Adam West nella prima puntata della serie televisiva di Batman degli anni ’60. Il risultato come potete vedere a seguire qui sotto è oltremodo ilare:

Potete vedere QUI il video che riunisce Mercoledì e il Batman di Adam West.

Intanto la serie è stata ufficialmente rinnovata per una seconda stagione. Un annuncio che è stato salutato con entusiasmo dai creatori e showrunner Alfred Gough e Miles Millar: «È stato incredibile creare uno spettacolo che sia riuscito a connettersi con le persone di tutto il mondo. Siamo entusiasti di continuare il tortuoso viaggio di Mercoledì nella seconda stagione. Non vediamo l’ora di tuffarci di nuovo nella serie ed esplorare il bizzarro e spettrale mondo della Nevermore Academy. Dobbiamo solo assicurarci che Mercoledì non abbia svuotato la piscina».

La serie vede Jenna Ortega nei panni della protagonista affiancata da Emma Myers (Enid Sinclair), nel cast della serie sono presenti Gwendoline Christie (la preside Larissa Weems), Jamie McShane (Sheriff Galpin), Percy Hynes White (Xavier Thorpe), Hunter Doohan (Tyler Galpin), Joy Sunday (Bianca Barclay), Naomi J Ogawa (Yoko Tanaka), Moosa Mostafa (Eugene Ottinger), Georgie Farmer (Ajax Petropolus), Riki Lindhome (Dr.ssa Valerie Kinbott) e Christina Ricci (Marilyn Thornhill). A interpretare gli altri iconici membri della famiglia Addams sono invece Catherine Zeta-Jones (Morticia Addams), Luis Guzmán (Gomez Addams) e Isaac Ordonez (Pugsley Addams).

Lo show si è affermato fin dal suo esordio come uno dei maggiori successi di sempre per Netflix. Il gradimento del pubblico ha portato la serie a toccare l’incredibile dato di 752.5 milioni di ore di visualizzazioni, proiettandola al terzo posto tra le serie più guardate di sempre su Netflix.

Tutti gli otto episodi di Mercoledì sono disponibili in streaming su Netflix.

Foto: Netflix / ABC

