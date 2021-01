null

Sono appena state annunciate tutte le novità di Sky, tra serie tv e film, in arrivo nei prossimi mesi. A presentare l’evento degli Sky Upfront 2020 è stato Enrico Papi, in una sorta di “condominio virtuale” per collegarsi con le star a distanza.

Sky Original

Grandi novità per le produzioni originali Sky. In arrivo infatti nuovissime serie tv dirette da importanti registi come Matteo Rovere, Luca Miniero e Maria Sole Tognazzi e interpretate da grandi attori come Paola Cortellesi, Claudio Bisio, Kasia Smutniak e tanti altri. Qui sotto tutti gli Sky original in arrivo nei prossimi mesi fino al 2021 compreso, a cui vanno aggiunti anche progetti attesi come Speravo de morì prima, la serie su Francesco Totti, o ancora in fase di scrittura come la prima serie Tv diretta da Gabriele Muccino e tratta dal suo film A casa tutti bene, l’esordio nella serialità dei fratelli Fabio e Damiano D’Innocenzo e Blocco 181 (working title), il primo progetto televisivo in assoluto di Salmo, ambientata nella periferia di Milano, tra le comunità multietniche. Una storia d’amore, di conflitti generazionali, emancipazione femminile e, soprattutto, di lotta per la conquista del potere, per una serie di cui l’artista rap sarà produttore creativo, supervisore e produttore musicale oltre ad avere un ruolo nel cast. Inizio riprese previsto nel 2021.

PETRA (dal 14 settembre su Sky Cinema)

Paola Cortellesi è protagonista di quattro gialli al femminile diretti da Maria Sole Tognazzi e ispirati alle storie (pubblicate in Italia da Sellerio) della detective di Barcellona più famosa al mondo, Petra Delicado, il personaggio creato alla metà degli anni ‘90 dalla penna di Alicia Giménez-Bartlett. Ispettrice della mobile di Genova, dall’archivio Petra si ritroverà catapultata in prima linea a risolvere dei casi di omicidio e di violenza, assieme al viceispettore Antonio Monte – interpretato da Andrea Pennacchi – poliziotto vecchio stampo prossimo alla pensione, ricco di saggezza umana e grandi intuizioni. Due matrimoni falliti alle spalle, libera da legami sentimentali, fuori dagli schemi e alla continua ricerca del suo posto nel mondo, grazie al nuovo incarico Petra saprà rimettersi in gioco non solo professionalmente.

WE ARE WHO WE ARE (a ottobre su Sky Atlantic)

Una storia di formazione targata Sky-HBO e diretta da Luca Guadagnino, che è anche showrunner e sceneggiatore (con Paolo Giordano e Francesca Manieri). Protagonisti due adolescenti americani che, insieme alle loro famiglie composte da militari e civili, vivono in una base militare americana in Italia. La serie parla di amicizia, di primi amori e di tutti i misteri dell’essere un adolescente. Una storia che ogni giorno si ripete in ogni parte del mondo, ma che in questo caso avviene in un piccolo scorcio di Stati Uniti in Italia.

ROMULUS (in autunno su Sky Atlantic)

Fra storia, leggenda e rivoluzione, l’epico racconto della nascita di Roma in una serie Sky Original creata e diretta da Matteo Rovere, che firma per la prima volta un progetto per la TV. Andrea Arcangeli, Marianna Fontana e Francesco Di Napoli guidano un cast di straordinario talento in una storia di sopravvivenza girata in protolatino e ambientata otto secoli prima di Cristo, in un mondo primitivo e brutale nel quale il destino di ognuno è deciso dal potere implacabile della natura e degli dei. Prodotta da Sky, Cattleya e Groenlandia e composta da dieci episodi aperti da una evocativa sigla cantata da Elisa, Romulus è il racconto di questo mondo visto attraverso gli occhi di tre ragazzi segnati dalla morte, dalla solitudine e dalla violenza: Iemos, Wiros e la giovane vestale Ilia.

COPS – UNA BANDA DI POLIZIOTTI (prossimamente su Sky Cinema)

Una commedia irriverente in due storie, che raccontano un pezzo della provincia italiana da un punto di vista diverso, quello della polizia. Diretta da Luca Miniero – regista di Benvenuti al Sud, uno dei maggiori successi del cinema italiano degli ultimi anni – Cops mette in fila un cast corale con Claudio Bisio, Stefania Rocca, Pietro Sermonti, Francesco Mandelli, Dino Abbrescia, Giulia Bevilacqua, Guglielmo Poggi e Giovanni Esposito, a interpretare personaggi carichi di debolezze e difetti ma anche di tanta umanità e simpatia. Poliziotti per caso, che diventano poi poliziotti per scelta, i “cops” orbitano intorno alla centrale di Polizia di Apulia, in un piccolo centro del sud Italia a pochi chilometri da Lecce. Il commissariato è destinato a chiudere per assenza di crimini e per il gruppo di poliziotti c’è solo una possibilità per non essere licenziati: creare loro stessi dei reati in città.

I DELITTI DEL BARLUME (due nuove storie prossimamente su Sky Cinema)

Sono attualmente in corso le riprese delle due nuove storie de “I Delitti del BarLume”, la fortunata collection Sky Original con la regia di Roan Johnson. Anche quest’anno non mancheranno tutti i personaggi più amati dal pubblico del BarLume: il “barrista” Massimo (Filippo Timi), il Commissario Fusco (Lucia Mascino), il divertentissimo quartetto uretra con Emo (Alessandro Benvenuti), Gino (Marcello Marziali), Pilade (Atos Davini) e Aldo (Massimo Paganelli), la Tizi (Enrica Guidi) e la strana coppia composta da Beppe Battaglia (Stefano Fresi) e Paolo Pasquali (Corrado Guzzanti). Sempre tratte dal mondo dei libri di Marco Malvaldi, anche queste due storie avranno al centro dei casi da risolvere, con l’immancabile comicità dei personaggi che ruotano attorno al BarLume di Pineta, l’immaginario paesino toscano che nella realtà ha le sembianze di Marciana Marina sull’Isola d’Elba, che da otto anni è la “casa” del BarLume.

DOMINA (nel 2021 su Sky Atlantic)

L’Antica Roma rivive, più attuale che mai, in un dramma epico con Kasia Smutniak protagonista nei panni di Livia Drusilla, che dopo numerose avversità riesce a diventare la donna più potente del mondo allora conosciuto. Insieme a lei un grandissimo cast internazionale nel quale spiccano i nomi di Isabella Rossellini (Velluto Blu), Liam Cunningham (Il Trono di Spade) e Claire Forlani (Vi presento Joe Black). La storia segue il viaggio e l’ascesa di Livia, guidata da un profondo desiderio di vendicare il padre e di garantire il potere ai suoi figli. Con i costumi del Premio Oscar Gabriella Pescucci, Domina è una saga familiare viscerale e autentica, capace di riportare in vita le incredibili storie vere di quelle donne che hanno creato una delle dinastie più durature e affascinanti di tutti i tempi.

ANNA (nel 2021 su Sky Atlantic)

Creata e diretta da Niccolò Ammaniti dal suo romanzo omonimo, Anna è un racconto distopico ambientato in un mondo devastato da un virus, in cui in cui gli esseri umani vivono solo quattordici anni. Si tratta del secondo progetto per la TV dello scrittore Premio Strega, ancora per Sky dopo il successo de Il Miracolo. Anna, la protagonista interpretata dall’esordiente Giulia Dragotto, scelta fra oltre duemila candidate, è una ragazzina cocciuta e coraggiosa che parte alla ricerca del fratellino rapito. Fra i grandi spazi deserti di un’isola – la Sicilia – riconquistata dalla natura e selvagge comunità di sopravvissuti, ha come guida il quaderno che le ha lasciato la mamma (interpretata da Elena Lietti) con le istruzioni per farcela. E giorno dopo giorno scopre che le regole del passato non valgono più, dovrà inventarne di nuove. Niccolò Ammaniti è showrunner e regista della serie, di cui firma la sceneggiatura con Francesca Manieri.

Le grandi produzioni europee di Sky Original

Non solo serie tv italiane. In arrivo nei prossimi mesi anche grandi titoli internazionali:

GANGS OF LONDON (tutta disponibile on demand)

Recensioni entusiastiche e ascolti da record ne hanno fatto un vero e proprio fenomeno nel Regno Unito e le sono già valsi il rinnovo per la seconda stagione, che arriverà ovviamente su Sky appena pronta. Gangs of London è un adrenalinico e inedito viaggio targato Sky Original nel cuore più nero di Londra, con echi di Gomorra – La serie, il gusto per il pulp di Tarantino e una Londra che strizza l’occhio a Gotham City. Nove episodi prodotti dagli Studios di Sky con Pulse Films e Sister Pictures e firmati dal maestro dell’action-fighting Gareth Evans, per una elettrizzante epopea criminale con Joe Cole e Michelle Fairley a guidare un cast talentuosissimo e multietnico. La serie racconta la storia dei Wallace, famiglia criminale vecchio stampo di origini irlandesi che controlla i traffici e assicura la pace fra le gang di Londra.

DAS BOOT 2 (tutta disponibile on demand)

Si è appena conclusa su Sky Atlantic ed è quindi tutta disponibile on demand la seconda stagione della serie tedesca Sky Original ambientata tra l’Oceano Atlantico e la Francia occupata dai nazisti. Dopo essere tornati per qualche giorno a La Rochelle, il disilluso capitano del sottomarino U-822 Johannes von Reinhartz (Clemens Schick) e il suo equipaggio partono, su ordine del comandante Gluck (Rainer Bock), per una nuova missione segreta che li porterà lontano, molto lontano. Hoffmann (Rick Okon), che si trova a New York, è ospite di Sam Greenwood (Vincent Kartheiser), che lo ha coinvolto in un progetto. Il suo unico desiderio, però, è tornare a casa. Intanto, a La Rochelle, Simone (Vicky Krieps), ormai membro attivo della Resistenza, deve guardarsi continuamente le spalle. Forster (Tom Wlaschiha) non sembra intenzionato a muoversi contro di lei, ma la sta chiaramente tenendo d’occhio.

SAVE ME TOO (dal 10 agosto su Sky Atlantic)

Una nuova ricerca disperata per Lennie James (anche creatore della serie), che torna a interpretare Nelly Rowe, che diversi mesi dopo le vicende della prima stagione continua freneticamente le ricerche di sua figlia Jody, nonostante sia incoraggiato ad andare avanti con la sua vita e non pensare più a lei, apparentemente persa per sempre. Questo nuovo viaggio lo condurrà ancora di più a fondo nel mondo della criminalità.

RIVIERA 3 (in autunno su Sky Atlantic)

Dietro ogni grande fortuna si nascondono spesso oscuri segreti. Le vicende dei protagonisti di RIVIERA ne sono la prova: fra feste da sogno e sfarzo estremo, gli assolati paesaggi della Costa Azzurra tornano a fare da scintillante cornice agli inganni, ai tradimenti e ai crimini dei personaggi della produzione originale Sky con Julia Stiles.

TIN STAR 3 (in inverno su Sky Atlantic)

Terzo e ultimo capitolo per la serie originale Sky creata da Rowan Joffé. Un terzo atto esplosivo, con la famiglia Worth formata dai personaggi interpretati da Tim Roth, Genevieve O’Reilly e Abigail Lawrie costretta a fare i conti con la terribile verità emersa alla fine della seconda stagione e di ritorno in Gran Bretagna, a Liverpool, per affrontare una volta per tutte il suo inquietante passato.

THE THIRD DAY (prossimamente su Sky Atlantic)

Dopo Chernobyl, The New Pope, Caterina la Grande e We Are Who We Are, si conferma il fortunato sodalizio fra Sky e HBO con questa co-produzione con protagonisti Jude Law e Naomie Harris. The Third Day è un mistery drama che segue i viaggi di un uomo e una donna che arrivano in momenti diversi su una misteriosa isola abitata da residenti determinati a preservare le loro tradizioni ad ogni costo. Nel cast anche Katherine Waterston (Animali fantastici e dove trovarli), Emily Watson (Chernobyl), and Paddy Considine (The Outsider).

A DISCOVERY OF WITCHES 2 (prossimamente su Sky Atlantic)

È in arrivo la seconda stagione della romantica e affascinante serie tv inglese Sky Original che adatta i romanzi della Trilogia delle anime della scrittrice statunitense Deborah Harkness. Anche la nuova stagione sarà ambientata in un mondo in cui streghe, vampiri e demoni vivono segretamente e lavorano a fianco degli umani, nascosti in bella vista. Nei nuovi episodi, Matthew (Matthew Goode) e Diana (Teresa Palmer) si nascondono nella Londra elisabettiana, mentre cercano una potente strega che possa aiutare la giovane Bishop a controllare i suoi poteri e a ritrovare il Libro della Vita. Intanto, nel presente, le zie Sarah (Alex Kingston) ed Em (Valerie Pettiford) sono costrette a cercare rifugio a Sept-Tours, nella dimora della potente cacciatrice di streghe Ysabean de Clermont.

Sky Atlantic

Tutte le serie Tv in arrivo sul canale di Sky Atlantic:

IL COMPLOTTO CONTRO L’AMERICA (dal 24 luglio)

E se le elezioni presidenziali del 1940 negli Stati Uniti non le avesse vinte Roosevelt, bensì Lindbergh, l’aviatore eroe di guerra con simpatie naziste? L’America della Seconda Guerra Mondiale di fronte a un bivio decisivo per le sorti del mondo intero: uno dei capitoli più cruciali della storia degli Stati Uniti completamente riscritto nell’attesissimo adattamento televisivo targato HBO del capolavoro omonimo del Premio Pulitzer Philip Roth, firmato da David Simon ed Ed Burns, già dietro il successo di The Wire. La miniserie racconta la nascita di un’America filonazista in cui proliferano antisemitismo e populismo. In sei episodi, la serie segue attraverso il punto di vista dei Levin, una famiglia ebrea di Newark, New Jersey, l’ascesa politica di Charles Lindbergh, aviatore con idee xenofobe e populiste. Nel cast Winona Ryder (Ragazze Interrotte, Stranger Things), Zoe Kazan (Ruby Sparks, The Deuce) e John Turturro (Il grande Lebowski, The Night Of).

YELLOWSTONE – SECONDA STAGIONE (dal 2 settembre)

In America è un vero e proprio fenomeno di costume, un’epopea neo-western che racconta le storie di confine dei Dutton e il loro viscerale legame con lo sterminato appezzamento di terra – Yellowstone, appunto – di cui sono proprietari. Un avvincente dramma familiare che mette in scena un’America inedita, protagonista il premio Oscar® Kevin Costner. Scritta e diretta da Taylor Sheridan, candidato all’Oscar® per la sceneggiatura di Hell or High Water e già dietro al successo di Sicario (Denis Villeneuve) e Soldado (Stefano Sollima).

PERRY MASON (dall’11 settembre)

Veterano della prima guerra mondiale, alcolizzato, un matrimonio distrutto alle spalle. È un Perry Mason inedito e sorprendente quello raccontato nella miniserie prodotta da Robert Downey Jr e sua moglie Susan Downey. Uno dei personaggi più celebri del mondo della letteratura e del piccolo schermo rivive così, più oscuro che mai, in questo raffinato noir che il Guardian ha definito “intenso, sbalorditivo e macabro” e che per Indiewire è, addirittura, “un noir di lusso che è probabilmente la miglior serie tv mai realizzata”. Ambientata nella Los Angeles degli anni successivi alla Grande Depressione e con protagonista Matthew Rhys (The Americans), la serie racconta gli inizi della carriera di Mason, rappresentato per la prima volta nei panni di investigatore privato e non ancora di avvocato. Un bambino viene rapito e ucciso, Mason viene ingaggiato per risolvere il caso. La sua indagine avrà importanti conseguenze per tutta Los Angeles.

UN VOLTO, DUE DESTINI – I KNOW THIS MUCH IS TRUE (dal 22 settembre)

Dal romanzo I Know This Much Is True di Wally Lamb (edito in Italia nel 1998 col titolo La notte e il giorno), a settembre arriva anche la drammatica miniserie HBO in sei episodi con Mark Ruffalo nei doppi panni dei gemelli Dominick e Thomas Birdsey, che lottano per sopravvivere in una piccola cittadina del Connecticut. Thomas soffre di schizofrenia paranoide e Dominick – che ha a sua volta alle spalle un passato doloroso – passerà buona parte della vita a prendersi cura di lui, mentre scoprirà la verità sulla storia della sua famiglia. Nel cast anche Juliette Lewis, Kathryn Hahn, Rosie O’Donnell e Marcello Fonte.

LOVECRAFT COUNTRY (prossimamente)

Creata da Misha Green, prodotta da Jordan Peele e J.J. Abrams e basata sull’omonimo romanzo di Matt Ruff del 2016, Lovecraft Country è una serie horror targata HBO che segue Atticus Black, interpretato da Jonathan Majors (Da 5 Bloods), alla ricerca del padre scomparso, insieme a suo zio George (Courtney B. Vance) e all’amica Letitia “Leti” Dandrige – interpretata da Jurnee Diana Smollett (Underground). Inizierà così uno spaventoso viaggio attraverso l’America razzista degli anni Cinquanta, in cui i protagonisti dovranno fare i conti con gli orrori della segregazione razziale e con dei misteriosi e terrificanti mostri che sembrano provenire direttamente dai racconti di H. P. Lovecraft.

THE GOOD LORD BIRD (prossimamente)

Anche co-creatore e produttore esecutivo della serie, Ethan Hawke (First Reformed, Gattaca – La porta dell’universo, Boyhood) nei panni del celebre abolizionista John Brown in una serie SHOWTIME basata sull’acclamato e pluripremiato romanzo omonimo di James McBride. The Good Lord Bird è raccontata dal punto di vista di Onion (Joshua Caleb Johnson), personaggio di finzione che entra a far parte dell’armata di soldati abolizionisti di John Brown. Onion si ritrova a partecipare alla famosa battaglia di Harpers Ferry del 1859. Il raid di Brown non riuscì a dare il via alla rivolta degli schiavi da lui voluta, ma fu uno dei principali eventi catalizzatori della guerra civile americana.

THE UNDOING – LE VERITÀ NON DETTE (prossimamente)

Nicole Kidman e Hugh Grant (e Donald Sutherland, Edgar Ramirez e l’italiana Matilda De Angelis) diretti da Susanne Bier in una serie evento targata HBO e scritta da David E. Kelley, già dietro il successo di Big Little Lies. Basata sul best seller You Should Have Known (in Italia edito col titolo Una famiglia felice), caso letterario del 2014, la serie racconta la storia di Grace Fraser (Nicole Kidman), una terapista newyorkese di successo sul punto di pubblicare il suo primo libro e sposata con Jonathan Fraser (Hugh Grant), un rispettato chirurgo. A poche settimane dal debutto del libro, delle crepe sempre più evidenti si apriranno a squarciare la superficie apparentemente perfetta della sua vita.

PENNY DREADFUL: CITY OF ANGELS (prossimamente)

Ambientata nel 1938 a Los Angeles, in un’epoca caratterizzata da tensioni sociali e politiche, Penny Dreadful: City of Angels – ancora prodotta da John Logan come l’acclamatissima Penny Dreadful con Eva Green, di cui City of Angels rappresenta uno spin-off – segue l’indagine su un macabro omicidio condotta dal detective Tiago Vega, interpretato da Daniel Zovatto (Here and Now – Una famiglia americana). In breve tempo, il detective e la sua famiglia si ritroveranno a scontrarsi con potenti e minacciose forze soprannaturali determinate a distruggere le loro vite. Nello straordinario cast anche Natalie Dormer (Il trono di Spade) nei panni di Magda, un demone soprannaturale che ha il potere di assumere varie forme.

FARGO – QUARTA STAGIONE (prossimamente)

Ambientata negli anni Cinquanta, la quarta stagione di FARGO, la serie creata da Noah Hawley, racconta la feroce faida tra due clan criminali di Kansas City, uno italiano e l’altro afroamericano. Chris Rock, che interpreta il protagonista Loy Cannon, è il boss dell’organizzazione criminale afroamericana in conflitto con la mafia di Kansas City. Nel cast di stelle del cinema e della tv americana anche gli italiani Salvatore Esposito, Tommaso Ragno, Francesco Acquaroli e Gaetano Bruno che affiancheranno Jessie Buckley, Jack Huston, Jason Schwartzman, Ben Whishaw e Timothy Olyphant.