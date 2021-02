Quello della nona stagione di The Walking Dead è stato il finale meno visto nella storia della serie zombesca, ma questo parrebbe proprio non disturbare la AMC, che è già attivamente al lavoro sulla decima stagione. A darci le prime anticipazioni in proposito, adesso, è direttamente la showrunner Angela Kang.

Ha dichiarato l’autrice durante una recente intervista: «Ci sarà un piccolo salto temporale, non gigantesco come quello che abbiamo avuto, ma l’inverno sarà finito e la gente si troverà in un differente spazio emotivo. Sto lavorando sulla premiere, e faremo… non lo so, sono pazza. [Nel finale della nona stagione] Ho detto, “Facciamo la neve”, che era praticamente una cosa impossibile da fare, quindi faremo altre cose impossibili mai fatte prima in questo show. Fa parte del suo divertimento. Ovviamente ci saranno ancora problemi coi Whisperers, questi pazzi vicini che hanno portato il caos nel loro mondo. E poi ovviamente ci saranno altre storyline che s’incroceranno con tutto questo. È sempre divertente quando succedono più cose insieme. Scopriremo di più riguardo questa voce in radio, ci stiamo divertendo a radunare i pezzi, quindi speriamo che andrà tutto bene».

Insomma, che ne pensate in proposito? La decima stagione di The Walking Dead, ricordiamo, non ha ancora una data di release, anche se crediamo che debutterà come al solito a ottobre. Tanta è la curiosità sul prosieguo della storia, e in particolare, diversi fan sono curiosi di sapere se Maggie, amato personaggio interpretato da Lauren Cohan, tornerà finalmente in azione.

Fonte: EW