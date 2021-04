È troppo presto per dire quando potremo vedere gli X-Men diventare parte dell’Universo Cinematografico Marvel nella fase 4 (di cui qui potete leggere tutti i dettagli finora trapelati), ma in The Falcon e The Winter Soldier, serie Tv in arrivo su Disney+ (CLICCATE QUI PER ABBONARVI) ci saranno dei riferimenti al mondo degli X-Men.

Si sa da tempo che il mondo di Madripoor comparirà nella serie Disney+, ma le nuove foto dal set (ripartito da poco dopo la sospensione per il Coronavirus) anticipano un legame inatteso con il mondo di Wolverine.

Come potete vedere nell’immagine linkata qui sotto, è ritratto un individuo individuato con una giacca di pelle con un teschio rosso e fiammeggiante sul retro.

A un esame più attento, noterete che c’è una sorprendente somiglianza con il simbolo che rappresentava Ogun nella serie a fumetti Death of Wolverine.

La somiglianza non può essere certo negata e se Sam Wilson e Bucky passeranno davvero del tempo a Madripoor, avrebbe senso fare riferimento a questo cattivo in qualche modo (anche se ciò non significa necessariamente che il villain apparirà in The Falcon and the Winter Soldier). C’è anche chi ipotizza si tratti semplicemente di una gang di biker che i nostri eri dovranno affrontare, che ispira le proprie gesta alla nemesi di Wolverine.

Nei fumetti, Ogun è un antico guerriero che una volta era una sorta di figura paterna per Wolverine. Ha addestrato Logan nelle arti marziali e anche se l’X-Man alla fine lo ha ucciso, il suo spirito ha continuato a vivere nella maschera che vedete sotto. Potrebbe essere un easter egg completamente insignificante, ma potrebbe invece essere un indizio illuminante.

