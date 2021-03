Annunciato originariamente nel 2017 dopo il grande successo del film originale (che ha ottenuto una nomination all’Oscar e guadagnato oltre 500 milioni di dollari nel mondo), è stato ora confermato dalla DreamWorks Animation il seguito Baby Boss sequel, per ora intitolato Baby Boss 2.

Tratto dal libro per bambini di Marla Frazee, il film ha avuto da poco anche una serie animata intitolata Baby Boss: Di nuovo in affari, uscita l’anno scorso in esclusiva per Netflix.

Ora il piccolo boss e suo fratello torneranno al cinema per nuove missioni e nuove avventure: è stato confermato anche il ritorno del regista del primo film, Tom McGrath.

La trama finora

Il primo film ci ha presentato Tim, un bambino abituato ad avere tutte le attenzioni dei genitori, almeno fino a quando non nasce un fratellino minore. Baby Boss, il nuovo bebè, arriva a casa di Tim in taxi, indossa giacca e cravatta e ha in mano una ventiquattrore. Tim, da subito sospettoso del nuovo rivale che ha assorbito completamente mamma e papà, scopre che Baby Boss altri non è che una spia in missione segreta, e che solo lui potrà aiutarlo. I due piccoli soci saranno catapultati in un’avventura stravagante e, per riuscire a sventare un complotto ignobile, saranno coinvolti in una battaglia epica fra cuccioli e bambini.

La serie animata DreamWorks ha poi continuato le avventure dei due fratelli riprendendo esattamente da dove si era interrotto il film. Ora il piccolo Baby Boss e suo fratello Tim fanno squadra e sono pronti a risolvere nuovi problemi per mantenere la popolarità dei bambini sopra quella dei cuccioli. Il primo che incontrano una volta tornati alla Baby Corp (grazie al ciuccio trasportatore) è quello del “peggior bambino al mondo” che piange tutto il tempo rendendo la vita un inferno ai suoi vicini. Riuscirà la squadra di Baby Boss a sistemare le cose?

Baby Boss sequel

Il sequel Baby Boss 2 sarà di nuovo diretto dal regista Tom McGrath, alla sua sesta collaborazione con la DreamWorks. Oltre al primo Baby Boss, infatti, ha diretto tutti e tre i film di Madagascar e Megamind. Combinati insieme, i film di McGrath per la DreamWorks hanno incassato 2.7 miliardi di dollari al box office.

Baby Boss 2 arriverà nelle sale americane il 26 marzo 2021, distribuito da Universal. Tra gli altri sequel in programma per DreamWorks ci sono Shrek 5, I Croods 2, Trolls: World Tour e persino il ritorno del Gatto con gli Stivali.

