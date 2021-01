I nuovi cortometraggi riporteranno finalmente su tutti gli schermi Bugs Bunny, Daffy Duck, Porky Pig e tutti gli altri personaggi della banda dei Looney Tunes con un approccio insolito per il mercato dell’animazione del momento. L’obiettivo è infatti quello di mettere al centro l’estro creativo dei “cartoonist”, esattamente come accadeva nei corti dei Looney Tunes creati tra gli anni ’30 e gli anni ’50.

Gli artisti hanno quindi campo libero sull’approccio da utilizzare e su tutte le componenti del corto, dalla storia alle gag fino allo stile di disegno. Il risultato dovrebbero essere cortometraggi più personali e in grado di riflettere una grande varietà di stili diversi.

Il primo corto con Bugs Bunny

Bugs Bunny e Taddeo sono i protagonisti del primo cortometraggio arrivato online, che è anche un breve promo per l’intero progetto. È il caso di dirlo: i Looney Tunes sono tornati proprio in uno stile… esplosivo! Il corto infatti è un grande trionfo di esplosioni, con candelotti di dinamite attraverso i quali Bugs ne combina davvero di tutti i colori.

Oltre agli annunci di Warner Bros sui Looney Tunes, si è tenuta anche la presentazione delle nuove serie animate Disney per lo streaming, tra le quali sono state svelate le prime immagini di Monsters At Work (sequel di Monsters & Co.) e della serie dedicata agli scoiattoli pestiferi Cip e Ciop, con un nuovo look e avventure in città.

Foto: © Warner Bros Animation