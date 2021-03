Non solo Star Wars e Indiana Jones: Disney e Lucasfilm sono al lavoro sull’adattamento del romanzo fantasy per ragazzi Figli di sangue e ossa, un vero e proprio fenomeno letterario del 2018. Il bestseller (in originale Children of Blood and Bone) è stato scritto dalla giovane autrice americana di origini nigeriane Tomi Adeyemi e avrà un sequel quest’anno intitolato Children of Virtue and Vengeance.

Già l’anno scorso la realizzazione del film era stata opzionata da Fox 2000 prima dell’acquisto da parte di Disney. Ora però sembra che il progetto abbia catturato nientemeno che l’attenzione di Kathleen Kennedy in persona, che avrebbe deciso di produrlo attraverso la sua Lucasfilm, cosa che farebbe di Figli di sangue e ossa il primo film non della saga di Star Wars ad essere prodotto da Lucasfilm sotto l’etichetta Disney.

Rick Famuyiwa sarà il regista, mentre Kay Oyegun (This is Us) la sceneggiatrice. Marty Bowen, Isaac Klausner, John Fischer, Karen Rosenfelt e lo stesso Famuyiwa erano i produttori nella versione Fox del film e continueranno ad esserlo, anche se l’influenza della Lucasfilm nel progetto dovrebbe essere molto forte.

La trama di Figli di sangue e ossa

Questa la trama di Figli di sangue e ossa, pubblicato in Italia da Rizzoli:

Un tempo i maji, dalla pelle d’ebano e i capelli candidi, erano una stirpe venerata nelle lussureggianti terre di Orisha. Ma non appena il loro legame con gli dei si spezzò e la magia scomparve, lo spietato re Saran ne approfittò per trucidarli. Zélie, che non dimentica la notte in cui vide le guardie di palazzo impiccare sua madre a un albero del giardino, ora sente giunto il momento di rivendicare l’eredità degli antenati. Al suo fianco c’è il fratello Tzain, pronto a tutto pur di proteggerla, e quando la loro strada incrocia quella dei figli del re si produce una strana alchimia tra loro. Ha inizio così un viaggio epico per cercare di riconquistare la magia, traverso una terra stupefacente e pericolosa, dove si aggirano le leopardere delle nevi e dove gli spiriti vendicatori sono in agguato nell’acqua. Un’esperienza umana che non risparmia nessuno, in un turbine di amore e tradimento, violenza e coraggio. Nella speranza di ridare voce a un popolo che era stato messo a tacere.

La piattaforma di streaming Disney +

In arrivo in Europa nei primi mesi del 2020, la piattaforma di streaming Disney + diventerà la casa di tutti i contenuti Disney, tra film, serie Tv, documentari e molto altro ancora. L’abbonamento dovrebbe costare circa la metà di quello di Netflix, ovviamente il grande competitor che Disney cercherà di sfidare attraverso questa scommessa sul mondo dello streaming.

Oltre a molti classici Disney, film Pixar, film live action, Marvel, Lucasfilm e ovviamente titoli del catalogo Fox, Disney + sarà ricca di film e serie esclusivi per tutte le età, tra cui produzioni per i più grandi come The Mandalorian o Loki, per i teenager come High School Musical: The Musical o Diario di una schiappa e per i bambini come Monsters At Work o Cip e Ciop.

Fonte: Deadline