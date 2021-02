Dopo il grande successo degli scorsi anni con i primi due episodi Harry Potter e la pietra filosofale e Harry Potter e la camera dei segreti (quest’ultimo nel 2017), torna a grande richiesta quest’anno l’evento Harry Potter Film Concert Series con il terzo capitolo, Harry Potter e il prigioniero di Azkaban concerto.

Si tratta di una proiezione speciale che farà sognare tutti i fan del maghetto creato da J.K. Rowling: mentre le immagini del film scorreranno sul maxi schermo di oltre 12 metri, il Maestro Timothy Henty dirigerà l’Orchestra Italiana del Cinema con una straordinaria formazione di oltre 120 musicisti tra Orchestra e Coro, che eseguirà la magica partitura originale composta da John Williams in perfetto sincrono con il film. Una colonna sonora indimenticabile, che ottenne il Grammy Award (2004), il premio miglior colonna sonora all’BMI Film & TV Award e al Broadcast Film Critics Association Award (2003) oltre che la nomination all’Oscar.

Il tutto ovviamente godendosi Harry Potter e il prigioniero di Azkaban, il terzo film della saga in cui Harry, Ron e Hermione frequentano il terzo anno della scuola di Hogwarts. In questo film i tre amici incontreranno Sirius Black, prigioniero in fuga la cui storia è intrecciata con quella di Harry e dei suoi genitori, impareranno a cavalcare un Ippogrifo mezzo cavallo / mezz’aquila, impareranno a padroneggiare l’arte della Divinazione e respingeranno i Boggarts, creature che cambiano la forma. Harry dovrà anche resistere ai Dissennatori che succhiano l’anima, superare in astuzia un pericoloso licantropo e ovviamente affrontare la verità sul suo passato.

Il tour mondiale della Harry Potter Film Concert Series è stato lanciato nel 2016 da CineConcerts e Warner Bros. Consumer Products per celebrare i film di Harry Potter. Dalla prima mondiale di Harry Potter e la Pietra Filosofale in concerto a giugno 2016, oltre 1.3 milioni di persone hanno apprezzato questa magica esperienza dal JK Rowling’s Wizarding World, con oltre 900 spettacoli in più di 48 paesi del Mondo. Le date italiane sono prodotte da Marco Patrignani e Forum Music Village, i concerti in programma nella Capitale hanno ricevuto il patrocinio dell’Ambasciata Britannica di Roma.

Il trailer

Harry Potter e il prigioniero di Azkaban concerto

Quando

Tre imperdibili spettacoli sono in programma a Roma all’Auditorium Parco della Musica:

29 dicembre 2019 alle ore 20.00

30 dicembre 2019 alle ore 15.00 e alle ore 20.00

Dove

Harry Potter e il prigioniero di Azkaban concerto si terrà a Roma, all’Auditorium Parco della Musica, Sala Santa Cecilia (Viale Pietro de Coubertin, 30 – 00196 Roma).

Biglietti

I biglietti sono in vendita a partire dal 15 luglio su Ticketone e presso rivenditori autorizzati. Acquistando il biglietto entro il 9 agosto si avrà accesso a un prezzo speciale “Early Bird” che comprende il 10% di sconto con biglietti a partire da € 29.

La biglietteria dell’Auditorium è aperta tutti i giorni dalle ore 11.00 alle 20:00.

Tel. (+39) 06 892101 (servizio a pagamento)

Prezzi

Fino al 9 agosto, prezzi “Early Bird” (esclusi diritti di prevendita):

Gallerie visibilità ridotta € 29,00

Galleria 3 € 32,00

Galleria 2-5-6-7 € 37,00

Galleria 1 – 4 € 45,00

Platea 2 laterale € 56,50

Platea 2 centrale € 64,50

Platea 1 laterale € 69,50

Platea 1 centrale € 77,50

Dal 10 agosto in poi (esclusi diritti di prevendita):

Gallerie visibilità ridotta € 32,00

Galleria 3 € 35,50

Galleria 2-5-6-7 € 41,00

Galleria 1 – 4 € 50,00

Platea 2 laterale € 63,00

Platea 2 centrale € 72,00

Platea 1 laterale € 77,50

Platea 1 centrale € 86,50

Maggiori informazioni

Harry Potter Film Concert Series: www.harrypotterinconcert.com

Orchestra Italiana del Cinema: http://www.orchestraitalianadelcinema.it

CineConcerts: www.cineconcerts.com

Foto: © WBEI. WIZARDING WORLD © Warner Bros