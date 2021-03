Siete pronti, aspiranti maghetti? Dopo le avventure di Harry Potter: Hogwarts Mystery e di Wizards Unite, il brand Portkey Games è pronto a lanciare un nuovo videogame per smartphone dedicato all’amatissima saga di J.K. Rowling. Si tratterà di Harry Potter Puzzles and Spells, un gioco totalmente diverso dai precedenti, ma sempre basato su tecniche di gameplay innovative adatte a tutte le età e ideate dai migliori sviluppatori sulla piazza.

Inizialmente il gioco verrà lanciato come demo in alcuni mercati selezionati, ma arriverà presto in tutto il mondo sui device iOS e Android, oltre che su Amazon Kindle e Facebook.

Harry Potter Puzzles and Spells è basato sui classici puzzle e minigame per smartphone, ma con l’inconfondibile tocco della saga del maghetto, che nella sua storia ha dovuto risolvere numerosi indovinelli, quiz e altre ingegnose sfide. Perciò, il sistema dei puzzle si intreccerà saldamente con i personaggi, le storyline, le ambientazioni, gli incantesimi e ovviamente gli imprevisti magici del Wizarding World di Harry Potter.

I giocatori potranno crearsi un alter ego virtuale e, puzzle dopo puzzle, sbloccare elementi esclusivi come nuovi incantesimi e pozioni. Incontreranno anche iconici personaggi della saga e ne rivivranno i momenti più belli. Oltre a risolvere puzzle ed enigmi (che faranno guadagnare punti esperienza e salire di livello), i giocatori di Harry Potter Puzzles and Spells potranno personalizzare il proprio avatar, unire le forze con altri membri della piattaforma e formare dei club per accedere alle modalità di gioco in cooperazione. Insomma, creare il proprio piccolo Esercito di Silente proprio come nei libri.

“Siamo incredibilmente orgogliosi di aggiungere Harry Potter al nostro portfolio”, ha dichiarato Bernard Kim, President of Publishing di Zynga Inc., l’azienda che si occuperà dello sviluppo del gioco. “Ci impegneremo a creare un gioco che sia degno del Wizarding World e dei suoi numerosissimi fan. Combinando le possibilità del mobile e l’expertise del nostro team di sviluppo in partnership con Warner Bros. Interactive Entertainment, realizzeremo un gioco che appassionerà i fan di tutte le età e di ogni parte del mondo”.

Fonte: Wizarding World

Foto: © WIZARDING WORLD DIGITAL 2020