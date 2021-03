Per i giovani spettatori che hanno appena seguito la nuova stagione su Disney Channel, in libreria è arrivata una sorpresa: Penny on Mars libro, il primo romanzo ispirato alla serie live action che ha appassionato i teen con il suo mix accattivante di musica, amicizia e amore.

Su Disney Channel infatti si è appena conclusa la seconda stagione di Penny on Mars (in arrivo prossimamente anche su Rai Gulp), in cui Penny e i suoi amici hanno affrontato una nuova competizione canora a coppie, che ha fatto nascere nuove amicizie e nuove alleanze. Il tutto mentre Penny era impegnata a riconquistare la fiducia degli amici e soprattutto dell’amato Sebastian, che si era allontanato da lei dopo il finale a sorpresa della prima stagione, in cui si è scoperto che Penny è la figlia della popstar Bakìa.

Il libro, ispirato alle vicende della prima stagione, si intitola La nuova vita di Penny ed è edito da Salani.

Penny on Mars libro

Anche se su Disney Channel è appena andata in onda la seconda stagione dello show, il romanzo di Penny on Mars è ispirato alla prima, dunque ripercorrerà la storia di Penny e Camilla fin dai loro primi giorni alla scuola M.A.R.S., per arrivare poi all’ultimo episodio quando il grande segreto di Penny è stato scoperto.

Questa la trama del libro: Penny ha i capelli rosa, indossa vestiti dai mille colori e vuole fare la cantante. Quando riesce a entrare al M.A.R.S., la prestigiosissima scuola di ballo e canto, non sta più nella pelle: condividerà il suo sogno con Camilla, la sua migliore amica, e tantissimi altri ragazzi della sua età! Tra continue sfide e spietate rivalità, Penny scoprirà il vero valore dell’amicizia e, forse, dell’amore. Senza mai perdere di vista un altro obiettivo: risolvere il mistero legato al suo passato. “Eccolo il M.A.R.S, l’obiettivo delta nostra missione segreta” pensò Penny, non appena vide quella che per loro era la scuola più sensazionale dell’universo! Le due amiche sognavano da sempre di frequentarla insieme e di conquistare il mondo, ma prima dovevano superare le audizioni.

Il libro, scritto da Valentina Cambi, è consigliato per lettori e lettrici dagli 8 anni in su.

