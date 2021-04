L’alano più simpatico del piccolo e grande schermo sta per tornare al cinema! A maggio 2020 uscirà infatti per Warner Bros Animation il film S.C.O.O.B!, il primo lungometraggio di Scooby Doo per il cinema ad essere interamente animato, dopo i film live action realizzati in passato. E ora finalmente possiamo vedere la prima foto di Scooby Doo e del suo migliore amico Shaggy, esattamente come li ritroveremo in questa nuova avventura l’anno prossimo!

Scooby Doo il film

Nel 2016, la Warner aveva espresso l’intenzione di creare una sorta di “universo condiviso” con i personaggi di Hanna & Barbera, partendo da Scooby Doo e passando per Tom e Jerry (anche loro in arrivo al cinema), i Flintstones, l’orso Yoghi, i Jetsons e molti altri ancora.

Sarà proprio questo il compito del film S.C.O.O.B. diretto da Tony Cervone (Space Jam, The Looney Tunes Show): infatti, la pellicola farà incontrare i quattro protagonisti della serie e il cane Scooby Doo con altri personaggi Hanna-Barbera. In particolare, i nostri eroi dovranno unire le forze in un grande crossover per salvare il mondo da Dick Dastardly e i suoi piani malvagi… e questa volta la minaccia sarà reale!

Che sia l’inizio di un grande universo cinematografico a cartoni ispirato al mondo Hanna-Barbera? Sicuramente, se il film di Scooby Doo avrà successo, la possibilità di vedere altri lungometraggi simili è concreta!

La prima foto di Scooby Doo e Shaggy

Tramite un poster esposto ad un licensing expo per gli addetti ai lavori possiamo finalmente vedere la prima foto di Scooby Doo insieme a Shaggy. L’aspetto dell’alano era infatti stato svelato precedentemente dai primi poster del film, mentre quello del suo amico Shaggy era finora totalmente inedito. Come possiamo notare, nonostante il film sia animato in computer grafica, il look dei personaggi sembra proprio quello tradizionale con cui abbiamo imparato a conoscerli in televisione!

Voi che ne pensate?

GUARDATE QUI LA PRIMA IMMAGINE DI SCOOB!

I doppiatori

Annunciati nel cast di doppiatori originali del film di Scooby Doo ci sono: Zac Efron nei panni del leader del gruppo Fred; Amanda Seyfried nel ruolo della bella ed elegante Daphne; Will Forte come voce di Shaggy, il fifone del gruppo e migliore amico di Scooby; Gina Rodriguez come voce di Velma, la cervellona del gruppo; Tracy Morgan come voce di Capitan Cavey, un personaggio che non fa parte dell’universo di Scooby Doo, ma di un’altra serie Hanna-Barbera; e infine Frank Welker nel ruolo di Scooby Doo.