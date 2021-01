Boom di candidature per le serie Rai Ragazzi ai Pulcinella Awards 2019, i premi assegnati dal Festival Cartoons on the Bay come riconoscimento alle migliori serie destinate ai bambini e ai ragazzi. Il record di candidature quest’anno riguarda le serie live action: ben quattro su cinque sono infatti titoli andati in onda o che andranno in onda su Rai Gulp, da Jams a Penny on MARS.

Il festival di Cartoons on the Bay ha svelato proprio oggi il suo ricco programma, che prevede anche l’anteprima nazionale di A spasso con Willy e una retrospettiva sull’autore francese Michel Ocelot, che presenterà il suo nuovo film Dilili A Parigi.

Serie Rai Ragazzi ai Pulcinella Awards

Live action

La prima serie candidata ai Pulcinella Awards 2019 è Jams, unico titolo già uscito su Rai Gulp, nonché prima serie per ragazzi che parla di molestie sui minori. Nei dieci episodi prodotti da Rai Ragazzi e da Stand By Me, con il supporto di un team di specialisti, quattro amici si ritroveranno a dover prestare soccorso a Joy, una ragazzina molestata da un ricco amico di famiglia.

Tra le serie che già conosciamo c’è anche Penny on M.A.R.S., prodotta da 3zero2 per Disney Channel e per Rai Gulp, in arrivo presto in chiaro con la prima stagione e su Disney Channel con la seconda. La serie racconta le vicende di due amiche del cuore che vengono ammesse in un prestigioso liceo musicale.

Club 57 è invece il nuovissimo titolo che debutterà su Rai Gulp da metà aprile in prima serata e verrà poi diffuso in tutto il mondo. Una coproduzione italo americana, tra Nickelodeon e Rainbow, in collaborazione con Rai Ragazzi, con riprese in Puglia e a Miami. Un viaggio anche nel tempo, ragazzi di oggi che si trovano a vivere l’epoca dei loro nonni, tra i colori e le musiche degli anni ’50.

Dalla Pietroburgo del 1905 alla Parigi di oggi: è Cercami a Parigi. Protagonista una giovane ballerina russa che si ritrova catapultata all’Opéra di Parigi, in una classe di danza, tra la vita dei ragazzi di adesso. Una produzione Federation Entertainment per Disney Channel, ZDF e per Rai Gulp, dove arriverà nel prossimo autunno.

Serie animate

Non poteva mancare nella sezione cartoni animati per bambini la nuova serie Rainbow 44 gatti, prodotta in collaborazione con l’Antoniano di Bologna e Rai Ragazzi e candidata come miglior serie tv prescolare. La serie, uno dei grandi successi di Rai Yoyo, è distribuita in tutto il mondo.

Sempre per le serie prescolari, è candidata anche Gigantosaurus. Sviluppata in CGI dallo studio francese Cyber Group in collaborazione con Disney Channel e Rai Ragazzi, vede le avventure di quattro giovani amici dinosauri che crescono nel periodo Cretaceo fra nuovi vulcani che spuntano in continuazione, brachiosauri e enormi triceratopi che vagano liberi, piogge di meteoriti e un grande cattivo Gigantosauro che regna su tutto.

Per i bambini più grandi, OPS-Orrendi per sempre, la nuova serie dello Studio Campedelli con Samka Productions, Movimenti Production e Cosmos Animation su uno strampalato e grottesco gruppo di amici, concorrerà nella categoria Kids. Ispirata ai libri per ragazzi “Orrendi per sempre”, pubblicati da Giunti Editore, la serie da 52 episodi di 12 minuti è diretta da Alessandro Belli.

Candidata fra i programmi kids anche Artù e i Bambini della Tavola Rotonda, una commedia epica piena d’azione e mistero con una banda di bambini impegnata a proteggere la magica spada Excalibur, serie in CGI della francese Blue Spirit Productions, prossimamente su Rai Gulp.

Infine, nella categoria piloti di serie, Food Wizards, progetto della società di produzione Zocotoco in collaborazione con la MAD di Napoli e Rai Ragazzi, ha ottenuto la candidatura al Pulcinella Award. Una serie sulla sana alimentazione piena di avventure fuori e dentro il corpo umano, con i disegni del giovanissimo talento Francesco Filippini.

Foto: Rai Ragazzi/Cartoons on the Bay