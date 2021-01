Ci ha conquistato tutti con le avventure di Finn e Jake di Adventure Time, serie diventata un vero e proprio cult in tutto il mondo. Ma ora l’autore Pendleton Ward è finalmente al lavoro su un nuovo show, questa volta prodotto in esclusiva per Netflix. Si intitolerà The Midnight Gospel e sarà una miniserie di otto episodi, a quanto pare rivolta a un pubblico più adulto rispetto ad Adventure Time.

Protagonista della storia, che sarà animata presso lo studio Titmouse (la serie per adulti Big Mouth), sarà una sorta di “giornalista spaziale” di nome Clancy, il quale vive in un universo fantastico. Grazie al suo simulatore di multiversi (purtroppo malfunzionante), Clancy lascerà la sicurezza della sua casa per intervistare creature aliene che si trovano su pianeti distanti e ormai morenti.

La serie sarà realizzata in esclusiva per Netflix, il colosso dello streaming che sta aumentando la sua offerta indirizzata ai bambini alle famiglie con film originali (Klaus) e serie animate (Fast & Furious: Spy Racers è per esempio una delle ultime arrivate).

Alla produzione di The Midnight Gospel, accanto a Pendleton Ward (che, ricordiamo, ha vinto ben tre Emmy Awards e un BAFTA per la serie Adventure Time), troveremo il comico Duncan Trussell. La serie infatti farà uso per le interviste di Clancy di alcune clip dal podcast Duncan Trussell Family Hour. Da notare anche che Ward è al lavoro contemporaneamente su una seconda miniserie di quattro episodi, questa volta sempre legata ad Adventure Time: si intitolerà Adventure Time: Distant Lands e arriverà in streaming in esclusiva su HBO Max, il servizio streaming che debutterà il prossimo maggio.

