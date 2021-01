Pronti a rivedere sul grande schermo Poppy e Branch? DreamWorks Animation ha diffuso oggi Trolls World Tour trailer, il primo promo dell’atteso sequel di Trolls (2016), la commedia musicale ispirata al famoso giocattolo dalla chioma coloratissima.

Nel primo film, a cui ha fatto seguito una serie animata in onda tuttora su Frisbee, abbiamo conosciuto la principessa Poppy, solare e ottimista, e lo scorbutico Branch, l’unico troll che non ama cantare e ballare. Branch si è però dovuto ricredere grazie alla positività di Poppy, che gli ha permesso di ritrovare il suo “troll interiore” e di tornare a sorridere. Dopo il successo del primo film, i due eroi sono di ritorno per una nuova avventura ancora una volta diretta da Walt Dohrn e co-diretta da David P. Smith.

La trama di Trolls World Tour

In Trolls World Tour, Poppy e Branch scoprono che nel mondo dei troll non esiste soltanto la loro città, bensì sei diverse tribù che si esprimono attraverso sei differenti tipi di musica: Funk, Country, Techno, Classica, Pop e Rock. Una nuova minaccia insorge quando la regina Barb e suo padre re Thrash decidono di distruggere tutti gli altri tipi di musica per permettere al solo rock di regnare supremo. Quando il mondo si trova in pericolo, Poppy, Branch e i loro amici partono per un viaggio nel tentativo di visitare tutte le diverse terre e unire tutti i troll in armonia contro Barb.

Come il primo film, anche Trolls World Tour sarà un musical con tante canzoni originali curate da Justin Timberlake, che ha ricevuto una nomination all’Oscar per la sua Can’t Stop the Feeling! nel 2016. Theodore Shapiro realizzerà invece la colonna sonora strumentale.

Le voci originali

Tra le voci originali ci saranno Anna Kendrick (Poppy) e Justin Timberlake (Branch), oltre alle new entry Rachel Bloom (Barb), Ozzy Osbourne (Thrash), Mary J. Blige, George Clinton, Anderson Paak, Kelly Clarkson (Delta Dawn), Sam Rockwell (Hickory), Flula Borg (Dickory), J Balvin, Ester Dean, Anthony Ramos, Jamie Dornan, Gustavo Dudamel (Trollzart), Charlyne Yi (Pennywhistle) e Kenan Thompson (Tiny Diamond).

In italiano, invece, le voci dei due protagonisti nel primo film sono state affidate a Elisa (Poppy) e Alessio Bernabei (Branch).

Trolls World Tour trailer

Ecco il trailer del nuovo film di Trolls, per ora disponibile soltanto in lingua originale.

Il film uscirà al cinema in America ad aprile 2020. Tra gli altri sequel che DreamWorks Animation ha in programma per i prossimi anni ci sono Shrek 5, Baby Boss 2 e il ritorno del Gatto con gli Stivali.