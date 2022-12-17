Avatar, casi di depressione dopo la visione del film: gli stessi fan ora temono The Way of Water

L’uscita di Avatar – The Way of Water non è solo uno degli appuntamenti cinematografici più attesi dell’anno: per alcuni fan rappresenta anche un importante momento di confronto con il passato e alcuni problemi sorti proprio dopo l’uscita del primo film di James Cameron.

La storia della post-Avatar depression è nota ai più e venne segnalata già nel 2010 da un articolo della CNN: numerosi spettatori erano rimasti talmente abbagliati dalla bellezza di Pandora e dal suo eco-sistema così comunitario e spirituale, da aver faticato a staccarsi da quelle sensazioni e da quella esperienza immersiva. Era stato fondato anche un forum per parlare della questione, tramite un thread dal titolo “Modi per far fronte alla depressione dovuta al fatto che il sogno di Pandora sia intangibile“.

Le loro esperienze sono varie e il fenomeno è stato documentato nel tempo. Durante un’intervista a Variety, il 24enne Max Perrin ha raccontato di aver sperimentato la depressione post-Avatar dopo averlo visto per la prima volta nel 2017: «Mi ha fatto pensare a molte cose, non avevo idea di poter essere influenzato così profondamente da qualcosa del genere. Non sapevo quando profondamente mi avrebbe cambiato».

Altri come lui hanno testimoniato di aver sviluppato una sorta di “ossessione” per Pandora: il 25enne Jacob Williamson, per esempio, dopo aver visto il film e visitato Pandora — The World of Avatar a Disney World è finito col prendersi un semestre di pausa dall’università. Entrambi fanno parte di Kelutral, una community di fan nata nel 2020 e che, tramite Discord, si immerge nel mondo dei Na’vi fino ad impararne anche la lingua.

Il gruppo è ancora attivo e continua ad aiutarsi a vicenda per far fronte a episodi di depressione o altre difficoltà, ma ora si trova di fronte ad una nuova sfida: Avatar – The Way of Water (QUI la nostra recensione). Uscito nelle sale il 14 dicembre 2022, promette di espandere ancora di più il mondo di Pandora, gli usi e costumi dei Na’Vi, pane quotidiano per i membri di Kelutral.

«Qualcuno mi ha detto che è preoccupato che il film possa colpirlo in maniera differente – ha detto Nick Paavo, 33enne che fa parte della stessa comunità di Perrin e Williamson – Molti di noi sono ciechi dall’eccitazione; non pensiamo neppure che possano esserci conseguenze su come il mondo ci sembrerà dopo il film». Williamson ha espresso invece più preoccupazione: «C’è sempre quel po’ di preoccupazione che possa triggerarmi di nuovo… Penso possa essere un po’ meno emozionante dal momento che è un ritorno a Pandora. Ma siccome esploriamo nuove aree mai viste, ha ancora lo shock della novità».

Perrin ha aggiunto: «Non voglio una vita priva di problemi, è solo che i problemi del mondo di Avatar sembravano più superabili dei miei». Per questo, andare in sala a vedere The Way of Water «sarà un momento molto introspettivo per me. Non penso che sarà negativo come capitato a molte persone dopo la prima depressione post-Avatar. Sarà più solenne, sentimentale e retrospettivo».

Leggi anche: Avatar, i prossimi sequel porteranno i Na’vi sulla Terra? Ecco le ultime sorprendenti novità

Foto: MovieStills

Fonte: Variety