In Avengers: Endgame abbiamo visto Iron Man lottare contro molti nemici, tra cui ovviamente il potente Thanos, che infine sconfigge indossando il Guanto dell’Infinito e morendo poco dopo. Eppure, sappiate che inizialmente, gli sceneggiatori avevano pensato di far combattere Tony Stark anche contro un insospettabilissimo avversario, niente di meno che… Heimdall!

Ha spiegato Stephen McFeely: «Nella nostra prima bozza [della sceneggiatura] Tony e Thor vanno ad Asgard, perché mi piace l’idea di Tony che va ad Asgard e vede cose come la scienza contro la magia, cose così. Poi dopo finisce per combattere contro Heimdall, che ha potuto avvistarlo nonostante Tony indossi una tuta per diventare invisibile o qualcosa del genere».

Certo, non sappiamo come avrebbero potuto seriamente rendere credibile una “tuta dell’invisibilità”, ma ammettiamo che l’idea di uno scontro tra Stark e Heimdall è decisamente intrigante, sopratutto per i fan di quest’ultimo. Il guardiano del Bifrost, infatti, è ormai morto durante l’incipit di Avengers: Infinity War, quindi una scena simile poteva essere un ultimo regalo per i fan del personaggio interpretato da Idris Elba. Alla fine, però, gli sceneggiatori e i registi hanno deciso di mandare Rocket Raccoon ad Asgard con Thor, puntando invece sulla presenza di Jane Foster e Frigga, piuttosto che di Heimdall. Insomma, un po’ un peccato, ma in fondo va benissimo anche così.

Voi che ne pensate in proposito? Vi sarebbe piaciuto vedere Iron Man in lotta contro Heimdall? Chissà chi avrebbe vinto? Molto probabilmente Stark, ma in verità non sottovaluteremmo nemmeno Heimdall, che rimane pur sempre una sorta di divinità!

In sala da circa 3 settimane, ricordiamo che ad oggi Avengers: Endgame ha ormai superato i 2,4 miliardi di dollari d’incasso mondiale. Trattasi di un grande record per l’Universo Cinematografico Marvel, e attualmente, il blockbuster è già al secondo posto della classifica dei film che hanno guadagnato maggiormente nella storia, superato solo dall’Avatar di James Cameron. Dal canto suo, Cameron si è invece congratulato coi Marvel Studios per aver superato gl’incassi di Titanic.

