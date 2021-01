Mancano poche settimane all’uscita nei cinema di Avengers: Endgame, ma ad oggi, sappiamo davvero poco sull’attesissimo cinecomic destinato a chiudere per sempre la terza fase dell’Universo Cinematografico Marvel. Alla fine di Avengers: Infinity War, il malvagio Thanos è riuscito nel suo intento di radunare tutte le Gemme dell’Infinito, e con un semplice schiocco di dita, ha fatto evaporare nel nulla il 50% degli abitanti dell’Universo, lasciando il mondo in un mood assolutamente funereo e post-apocalittico. Tante sono le domande che i fan continuano a chiedersi: i supereroi polverizzati sono davvero morti?; chi sconfiggerà infine il potente Thanos?; come faranno gli eroi rimasti in vita ad annullare la decimazione?; quali nuove alleanze si formeranno?

Nel dubbio, ecco arrivare online un nuovo set lego che parrebbe proprio anticipare delle grandi cose in arrivo. Il set, infatti, sembra mostrarci direttamente la battaglia finale del film. La cosa intrigante? Differentemente da Infinity War, che ha visto un epilogo ambientato a Wakanda, stavolta la resa di conti ci porta invece alla base degli Avengers, con Thanos che affronta Iron Man, Nebula, Ant-Man, Hulk e la supereroina più potente di tutto l’UCM, ovvero Captain Marvel. Anche in questo caso, sono maggiori le domande piuttosto che le risposte, e il dubbio principale riguarda chiaramente l’assenza di altri importanti personaggi come Captain America, Rocket Raccoon, Thor, Vedova Nera e Occhio di Falco (o Ronin qualsivoglia). Dove sono finiti loro? Che stiano affrontando un nemico diverso altrove, magari quella “minaccia più pericolosa di Thanos” di cui si specula ormai da diversi mesi? Da notare, poi, che il titano pazzo non sta combattendo con la sua spada a doppia lama, bensì… con un martello gigante!

Va in ogni caso detto, come sempre in questi casi, che NON sempre i set lego si rivelano davvero affini ai film, in quanto trattasi di merchandising che viene realizzato molto in anticipo. Insomma, il set potrebbe essere benissimo frutto della fantasia dei suoi realizzatori che nulla avrà a che fare col cinecomic vero e proprio. Voi che ne pensate in proposito?

Diretto dai fratelli Joe e Anthony Russo, ricordiamo che Avengers: Endgame arriverà nelle sale italiane il 24 aprile. QUI IL NUOVO SET LEGO.