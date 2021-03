Anche quest’anno Best Movie non poteva mancare all’evento POP più importante dell’autunno. Tra stand, cosplayer, famiglie in costume di Halloween, fumetti, attori ed eventi sono 5 giorni davvero intensi che noi vi documenteremo giorno per giorno con le nostre gallery. Le trovate tutte qui. Dai luoghi che rendono Lucca un posto davvero magico ai mille travestimenti di tanti fan, passando per voi, che siete passati al nostro stand e avete indossato le orecchie di Shrek che vi abbiamo regalato e molto altro.

Buona Lucca a tutti!

Best Movie a Lucca Comics 2018

Per rendere Lucca Comics 2018 ancora più grandiosa, abbiamo deciso di sommergervi di sorprese e di regali. Innanzitutto qui a Lucca potete ricevere in regalo all’area Movie, allo stand Bonelli, alla mostra Dampyr lo speciale di Best Movie Lucca, e all’area Family lo speciale Lucca di Movie for Kids (se siete lontani non preoccupatevi, potete scaricarli gratuitamente, qui tutte le info). Se venite a trovarci al nostro stand (GAR315, in via Garibaldi, tra via Veneto e via San Girolamo) potrete ricevere in regalo le orecchie di Shrek (attenzione, in giro per la città ci saremo noi a inseguirvi per fare una foto ricordo!) e, sottoscrivendo l’abbonamento alla rivista potreste portare a casa i gadget esclusivi da collezione di Zerocalcare. Il fumettista di Rebibbia è stato con noi per firmarvi le magliette e le sacche. Avete approfittato anche voi di questa incredibile occasione?

Le nostre gallery

Lucca Comics 2018

Abbiamo girovagato insieme a voi tra gli stand e nelle via della città, anche sotto la pioggia. Ecco tutto quello che offre l’edizione 2018 di Lucca Comics! A partire dall’evento di Zerocalcare al nostro stand che vi ha autografato e disegnato le magliette esclusive che avete ricevuto. Guardate qui tutte le immagini!

I migliori cosplayer

qui trovate la gallery, aggiornata giorno per giorno, con tutti i cosplayer che abbiamo incontrato nel nostro girovagare per la città. Ci siete anche voi?

Mondo Kids

Qui sotto i cosplayer più divertenti di film e serie tv per bambini. Una gallery perfetta da guardare tutti insieme in famiglia.

Le orecchie di Shrek

Questa gallery è dedicata a voi, che siete venuti a trovarci al nostro stand per ricevere in regalo le orecchie di Shrek. Vi abbiamo scovato tra le strade e immortalato. Vi trovate tutti qui.

