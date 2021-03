Sembra che a Bill Maher piaccia davvero tanto provocare e finire al centro di dibattiti infuocati e controversi, ma questa volta le sue dichiarazioni in merito ai fan dei fumetti sono andate decisamente oltre ogni limite, anche per una personalità irriverente come la sua.

Il celebre presentatore televisivo aveva già fatto parlare di sé in occasione della morte del papà della Marvel, Stan Lee, pubblicando un lungo post (lo trovate a QUESTO link) in cui definiva “esagerate” le reazioni di dolore degli appassionati e “infantili” tutti coloro che continuano a leggere i fumetti anche dopo aver superato il periodo dell’infanzia.

In quell’occasione era stato attaccato duramente dai giornali e da svariate personalità del mondo dei fumetti – tra cui Neil Gaiman – in particolare per il tempismo infelice e irrispettoso con cui aveva esternato il suo pensiero e offeso la memoria dell’autore. Oggi, a distanza di mesi, Maher è tornato a parlare della questione, con delle parole addirittura peggiori rispetto a quelle passate, rispondendo a tutti coloro che nel corso di questi mesi avevano chiesto spiegazioni in merito al suo astio:

«Ad ogni persona sui social media che da novembre mi sta chiedendo ‘Bill, cosa hai da dire su Stan Lee?’, e ad ogni paparazzo fuori da un ristorante che ancora mi grida ‘Bill, che mi dici della faccenda di Stan Lee?’, va bene. Il vostro giorno è arrivato. Ho pubblicato un articolo sul mio blog che in nessun modo voleva essere un attacco a Mr. Lee, ma ho colto l’occasione della sua morte per esprimere il mio disappunto nei confronti delle persone che pensano che i fumetti siano letteratura e che i film di supereroi siano grande cinema, e più in generale, verso coloro che sono bloccati in un’infanzia eterna. Vantarsi dell’Universo Marvel è come vantarsi che tua madre ti sistemi ancora i guanti. Se volete potete continuare ad amare le stesse cose che amavate a dieci anni, ma se lo fate, significa che dovete crescere. Non sono contento che Stan Lee sia morto, sono triste che voi siate vivi. A proposito, se qualcuno vi dice che siete infantili e reagite facendo i capricci, non siete Iron Man, siete Irony Man.»

Insomma, esattamente come la prima volta, Maher non ha perso l’occasione per attaccare duramente i fan dei fumetti, facendo parlare ancora una volta di sé. Cosa ne pensate delle sue nuove dichiarazioni?

Fonte: THR

Foto: Getty