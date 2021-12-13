Box Office Italia: la magia di Harry Potter incanta ancora una volta le nostre sale

Harry Potter e la pietra filosofale conquista il pubblico italiano e riporta il maghetto al primo posto a distanza di vent’anni dal debutto

La magia di Harry Potter torna ad incantare il box office italiano.

Nei 4 giorni del weekend appena terminato, Harry Potter e la pietra filosofale, il primo capitolo del franchise che la Warner Bros. ha appena riportato al cinema, ha incassato la bellezza di 1.490.062 euro, con una media di 3.860 euro. Segno che la saga dedicata al maghetto, complici anche l’imminente reunion del cast e l’atteso terzo film di Animali Fantastici, continua ad avere un enorme seguito tra i fan di tutto il mondo. Il lungometraggio, programmato per un’uscita-evento di 5 giorni (dall’8 al 12 dicembre 2021) in occasione dei 20 anni dal primo debutto nelle sale, è infatti arrivato ad un incasso totale di 1,87 milioni di euro.

Ciò significa che Encanto, il nuovo film d’animazione di casa Disney, dopo essersi piazzato al primo posto la scorsa settimana, al suo terzo weekend nelle sale slitta in seconda posizione, raccogliendo altri 436mila euro e arrivando a un totale di 4 milioni di euro. Sul terzo gradino del podio troviamo invece Mollo tutto e apro un Chiringuito, la commedia targata “Milanese Imbruttito” che ha incassato 321mila euro, con una media di 894 euro, per un totale di 522mila euro.

Al quarto posto, in attesa dell’uscita vera e propria fissata al 23 dicembre, troviamo il sequel animato Sing 2 – Sempre più forte, approdato nelle sale per 2 giorni di anteprime, durante i quali ha incassato 260mila euro.

Tirando le somme, complessivamente il weekend 9-12 dicembre ha registrato un box office di 3.585.367 euro, con un incremento del 10% rispetto al fine settimana precedente, che aveva segnato incassi per 3,2 milioni di euro. Rispetto allo stesso weekend pre-Covid del 2019, la contrazione è purtroppo ancora molto alta: siamo a -58,72%.

Fonte: Duesse

Leggi anche: Harry Potter, Hermione e Ron nella prima immagine della reunion per i 20 anni della saga [FOTO]