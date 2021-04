Molti, tra i fan di Chris Hemsworth e degli Avengers, avranno chiesto in regalo un’action figure di Thor per Natale. Ma solo Elsa Pataky l’ha ricevuta a grandezza naturale: così scherza la moglie dell’attore che, per festeggiare il Natale, ha condiviso sul suo profilo Instagram una foto di Chris in versione regalo. Muscoli in mostra e posa da supereroe, Hemsworth si staglia come una gigantesca action figure vicino al grande albero addobbato nel salotto della loro casa.

Del resto, da mesi l’attore si sta allenando duramente per prepararsi alle riprese di Thor: Love and Thunder, previste per il prossimo gennaio, sempre con la regia di Taika Waititi e a fianco di Natalie Portman. E non disdegna di mostrare ai fan su internet il risultato di tante fatiche in palestra, come ha dimostrato più volte sui suoi social media.

Chris Hemsworth e Elsa Pataky vivono nel Nuovo Galles del Sud, in Australia, insieme ai tre figli India Rose, Tristan e Sasha. Due giorni fa l’attore aveva festeggiato su Instagram il decimo anniversario di matrimonio con la moglie: «Attendo con ansia i progressi della medicina moderna e della della scienza per godermi la vita di coppia per cento anni ancora!», aveva scritto.

Foto: Karwai Tang/WireImage