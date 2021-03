Deadpool 2 debutterà nei cinema solo questo 16 maggio, ma a quanto pare ha già ottenuto un importante record ancora prima della sua uscita. E tutto grazie alla variopinta colonna sonora, che – come prevedibile – può vantare testi particolarmente trasgressivi e disseminati di parolacce ed allusioni sessuali di ogni tipo, esattamente in linea con lo stile del Mercenario Chiacchierone.

Avete già capito di cosa si tratta? Ebbene, secondo quanto riportato da Billboard, l’OST del cinecomic è ufficialmente la prima ad ottenere un parental warning, ossia il famoso bollino con su scritto “parental advisory: explicit content” che troviamo spesso negli album.

Per chi non lo sapesse, l’avvertimento serve ad indicare ai genitori che il prodotto in questione contiene un linguaggio particolarmente esplicito o tematiche inadatte ad un minore, e bisogna ammettere che la colonna sonora di Deadpool 2 se l’è guadagnato di diritto.

Tra i 22 brani che la compongono possiamo trovare titoli come Holy S *** Balls, You Can’t Stop This Mother F *****, Make the Whole World Our B ****, Pity D ***, e Courage Mother F *****. Insomma, del materiale non esattamente adatto a tutti.

Ma se nel mondo della musica il parental warning è praticamente all’ordine del giorno, per quanto riguarda le colonne sonore si tratta di un caso unico, di un record, accolto ovviamente in maniera positiva dall’autore Tyler Bates:

«Io lo prendo come un distintivo di onore, ad essere onesti»

Al momento l’album è disponibile per il pre-ordine e verrà messo in vendita l’11 maggio, giusto qualche giorno prima che Deadpool 2 arrivi nelle sale.

Vi ricordiamo che il film è diretto dal regista David Leitch (John Wick, Atomica Bionda) su una sceneggiatura scritta da Rhett Reese, Paul Wernick e lo stesso protagonista Ryan Reynolds.

Nel cast, ad affiancare l’attore nel ruolo di Wade Wilson, vedremo importanti nomi come Josh Brolin (Cable), Zazie Beetz (Domino), Morena Baccarin (Vanessa, l’amata di Deadpool), Bill Skarsgard (Zeitgeist), Brianna Hildebrand (Testata Mutante Negasonica), T.J. Miller (Weasel), Lewis Tan (Shatterstar), Terry Crews (Bedlam), e Leslie Uggams (la vecchia cieca Al), Rob Delaney (Peter), Jack Kesy, Julian Dennison (Russell), Eddie Marsan, Karan Soni (Dopinder), Shioli Kutsuna.

Qui la breve sinossi del film:

Deadpool sta venendo di nuovo, ma questa volta non è da solo: in questo secondo capitolo, il supereroe più dissacrante del mondo Marvel creerà un nuovo team, l’X-Force, con l’obiettivo di proteggere un misterioso ragazzino da Cable, un agguerrito mutante venuto direttamente dal futuro per ucciderlo.

Quanto hype per la nuova avventura del Mercenario Chiacchierone?