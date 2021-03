Tra meno di un mese i fan del Mercenario Chiacchierone potranno godersi comodamente in sala il secondo capitolo di Deadpool, che proprio come il primo film promette grandi risate, scazzottate, tanta adrenalina e una storia tutta nuova con protagonisti sia i personaggi più amati del franchise che delle grosse new entry.

Uno dei mutanti che tornerà in Deadpool 2 è il povero Colosso, che a giudicare dal nuovo spot TV non ne può davvero più di avere intorno il fastidiosissimo Wade Wilson.

Nel filmato infatti lo vediamo mentre imita la celebre scena del film Non per soldi… ma per amore, dove il protagonista interpretato da John Cusack si recava sotto casa dell’amata con lo stereo per farle ascoltare una canzone romantica. In questo caso però, Wade si trova fuori dalla magione degli X-Men e usa il suo cellulare come stereo per trasmettere a tutto volume All Out of Love, mentre Colosso – che si trova dentro al palazzo – è letteralmente disperato e tenta di evitare Wade a tutti i costi. Vedremo una goliardica love story tra i due?

Vi ricordiamo che ad affiancare il protagonista Ryan Reynolds vedremo nomi come Morena Baccarin, T.J. Miller, Brianna Hildebrand, Leslie Uggams, Stefan Kapicic, Karan Soni, Bill Skarsgård, Eddie Marsan, Terry Crews e Shioli Kutsuna. Ad aver firmato la sceneggiatura sono invece Rhett Reese, Paul Wernick e lo stesso Reynolds.

Qui la breve sinossi ufficiale e seria del film:

Deadpool sta venendo di nuovo e stavolta non è da solo: in questo secondo capitolo, il supereroe più dissacrante della Marvel crea un nuovo team, l’X-Force, con l’obiettivo di proteggere un ragazzino da Cable, mutante venuto dal futuro per ucciderlo.

E qui la seconda, decisamente più folle, diffusa dal sito della 20th Century Fox:

Dopo essere sopravvissuto a un quasi letale attacco bovino, lo sfigurato chef di una caffetteria (Wade Wilson) cerca a tutti i costi di diventare il barista più hot di Mayberry mentre cerca, allo stesso tempo, di fare i conti con la perdita del senso del gusto. Mentre cercherà di ritrovare il sapore della vita, oltre a un flusso canalizzatore, Wade dovrà combattere contro dei ninja, la Yakuza e dei cani sessualmente aggressivi nel suo viaggio intorno al mondo, che lo porterà alla scoperta del valore della famiglia, dell’amicizia e del sapore, trovando un nuovo gusto per l’avventura e guadagnandosi anche la tanto desiderata tazza con su scritto Miglior Amante del Mondo.

Deadpool 2 arriverà nei cinema il 16 maggio prossimo, impazienti? Godetevi nell’attesa il nuovo spot TV: