Disney: da Mufasa al trailer de La Sirenetta, tutte le novità annunciate al D23 Expo [VIDEO]

Come previsto, il panel Disney e Pixar al D23 di Los Angeles ha riservato enormi sorprese per i fan. Live-action, animazione, serie, progetti già annunciati e grandi novità: c’è stato spazio per tutto nelle due ore che hanno animato la sala gremita dell’Anaheim Convention Center.

Non sono mancati anche i grandi ospiti: da Halle Bailey, ovvero la nuova Sirenetta del live-action, fino a Rachel Zegler e Gal Gadot, rispettivamente la nuova Biancaneve e Strega Cattiva del remake. Sul palco sono arrivati anche Jude Law e gli altri protagonisti di Peter & Wendy, nuovo adattamento del Classico Disney nel quale la star di Animali Fantastici interpreterà niente meno che Capitan Uncino. In tema di grandi film del passato, ha destato enorme scalpore l’annuncio che il progetto del Re Leone sul quale sta lavorando Barry Jenkins (Moonlight), è in realtà un prequel dedicato al padre di Simba, Mufasa.

Per la sezione Disney è stato mostrato anche nuovo materiale relativo agli attesissimi Hocus Pocus 2 e Disenchanted. Per la Pixar, invece, il grande annuncio di giornata è quello relativo ad Inside Out 2: Amy Poelher è salita sul palco per far sapere ai fan che arriverà un sequel dell’amatissimo film d’animazione, incentrato su un’ormai adolescente Riley alle prese con nuove emozioni. E ancora: un primo sguardo ad Elemental, ambientato in un mondo fantastico in cui una ragazzi di fuoco e un giovane d’acqua tentano di far funzionare una relazione impossibile tra elementi opposto; inoltre, sono stati annunciati anche la prima serie animata e un nuovo film Pixar: Win or Lose ed Elio.

La Walt Disney Animation ha invece mostrato il trailer di Zootopia+, la serie in arrivo su Disney+; annunciato una nuova serie in collaborazione con un trio di creatori africani, Iwaju; condiviso con i fan il trailer di Strange World, con Jake Gyllenhaal, Lucy Liu e Dennis Quad sul palco; infine ecco il nuovo grande film per il 2023: Wish, con Ariana DeBose (presente per cantare una canzone del nuovo film) e diretto da Chris Buck & Fawn Veerasunthorn.

Di seguito, ecco i contenuti video che sono stati mostrati durante il D23:

THE LITTLE MERMAID / LA SIRENETTA

DISENCHANTED

HOCUS POCUS 2

Foto: Disney