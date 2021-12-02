Ecco qual è il film peggiore dei fratelli Coen, secondo i fratelli Coen

Non si può certo dire che la filmografia dei fratelli Coen non sia piena di veri e propri successi, tanto di critica quanto di pubblico. Dall’acclamatissimo Il grande Lebowski fino a Fargo e Burn After Reading, i due registi hanno regalato sempre lavori piuttosto notevoli al proprio pubblico.

Nonostante la loro brillante carriera, che ha anche toccato moltissimi generi diversi – dalla commedia grottesca al gangster movie – non tutto è stato sempre all’altezza, almeno per Ethan e Joel Coen. Il duo ha infatti parlato di quello che a loro avviso è il film meno riuscito della loro filmografia in occasione dell’uscita del libro My First Movie: Twenty Celebrated Directors Talk About Their First Film.

Come si può intuire dal titolo del volume, per i due registi è proprio il loro primo lavoro quello meno riuscito. Si tratta di Sangue Facile, film del 1984 con Frances McDormand che segue le vicende di Abby e del suo infelice matrimonio con Julian Marty. Il cardine attorno a cui ruota il film è un omicidio, che porterà ad una serie di terribili reazioni a catena – in pieno stile Coen.

Nonostante gli elementi tipici dei due autori fossero già presenti, stando a quanto dichiarato dai due fratelli, si tratta di un film «piuttosto rozzo». Siamo in effetti di fronte al loro primo lungometraggio ed è comprensibile che la tecnica non fosse stata ancora affinata. Ciò che stupisce comunque è che nonostante l’opinione negativa che Ethan e Joel hanno di Sangue Facile, il loro lavoro è stato ampiamente apprezzato dalla critica. Ad oggi è infatti stato dichiarato il migliore nella storia del Sundance Film Festival; non a caso continua a ricevere sostegno da parte di buona parte del mondo cinematografico. Nonostante questo però i fratelli Coen non sono convinti della riuscita del film, soprattutto alla luce dei successivi lavori – che sono valsi ai due ben 6 premi Oscar.

