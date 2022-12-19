Cosa guardare assolutamente su Netflix: gli imperdibili del 2022 e non solo

Cosa guardare assolutamente su Netflix? Scopriamo i migliori film e le serie tv più belle tra i titoli disponibili sulla piattaforma streaming, tra grandi classici e le novità appena approdate sulla piattaforma, in questo 2022 ricchissimo di uscite degne di nota.

Cosa guardare assolutamente su Netflix: i migliori film

Non ci resta che piangere (1984)

Scritto, diretto e interpretato dalla coppia Roberto Benigni – Massimo Troisi, icone del nostro cinema.

Il film racconta le vicende di due amici di vecchia data: l’insegnante Saverio (Roberto Benigni) e il bidello Mario (Massimo Troisi). Un giorno i due, stanchi di aspettare il treno fermi di fronte a un passaggio a livello, decidono di avventurarsi lungo un sentiero e, a causa di un guasto alla macchina, finiscono per dover soggiornare in una locanda sperduta nella campagna toscana. L’indomani mattina, al loro risveglio, si ritrovano catapultati nella Toscana del XV secolo, questo li porterà a fare la conoscenza di grandi personaggi del passato, come Leonardo Da Vinci, e a vedere pagine di storia concretizzarsi davanti ai loro occhi.

I cult da guardare su Netflix: Will Hunting – Genio ribelle (1997)

Diretto da Gus Van Sant e scritto da Matt Damon e Ben Affleck, questi ultimi premiati con l’Oscar e il Golden Globe alla migliore sceneggiatura. Robin Williams vinse l’Oscar come Miglior attore non protagonista e, in totale, la pellicola fu candidata a nove Academy Awards e quattro volte ai Golden Globe.

Will Hunting – Genio ribelle racconta la storia di Will Hunting (Matt Damon), un ragazzo prodigio che lavora come addetto alle pulizie nei sobborghi di Boston, dove trascorre le giornate in compagnia del suo migliore amico Chuckie Sullivan (Ben Afflek). Will ha una particolare predisposizione per la matematica. Un giorno, durante un suo turno di lavoro al MIT, il giovane risolve un difficilissimo problema che il professore Gerald Lambeau (Stellan Skarsgård) aveva dato come sfida ai suoi alunni.

Will, intanto, finisce per essere arrestato ed è proprio Lambeau a proporgli un patto: la libertà in cambio della promessa di frequentare le sue lezioni di matematica e le sedute con uno psicologo. Dopo vari tentativi andati a vuoto con diversi professionisti, Will incontra lo psicologo Sean Maguire (Robin Williams), che riesce a instaurare un forte legame con lui. Durante gli incontri, grazie al rapporto di fiducia venutosi a creare, Maguire scopre i traumi di Will, dovuti a un passato di abusi subiti in tenera età.

Per Will, il suo talento è più un ostacolo che un dono e non riesce ad accettarlo, il che lo porta a mandare all’aria ogni colloquio di lavoro. Anche il rapporto con Skylar (Minnie Driver) risentirà della genialità di Will e delle sue difficoltà relazionali. L’amico di sempre Chuckie, uno dei pochi a non essere geloso del talento di Will, non gli farà mai mancare il suo supporto e lo spronerà a cambiare radicalmente vita, spingendolo via dai sobborghi di Boston.

Il brano Miss Misery venne candidato all’Oscar come migliore canzone ma ad aggiudicarsi la statuetta fu My Heart Will Go On (Titanic) di Céline Dion.

Ragazze interrotte (1999)

Cosa guardare assolutamente su Netflix? Senza dubbio questa pellicola diretta da James Mangold e interpretata da Winona Ryder e Angelina Jolie. Quest’ultima, per tale performance, si aggiudicò un Oscar e un Golden Globe come migliore attrice non protagonista.

Ambientato nel 1967, il film racconta la storia di Susanna Kaysen (personaggio interpretato da Winona Ryder nonché autrice del diario su cui si basa il film).

Susanna è una ragazza molto insicura che, dopo un gesto estremo, viene ricoverata presso un ospedale psichiatrico. Qui conosce altre ragazze: Lisa (Angelina Jolie), Daisy (Brittany Murphy), Janet (Angela Bettis), Polly (Elisabeth Moss) e Georgina (Clea DuVall). Ognuna con la propria storia e il proprio bagaglio di sofferenza.

Nel cast anche Jared Leto e Whoopi Goldberg.

L’arte di vincere (2011)

Film diretto da Bennett Miller, candidato a sei premi Oscar, senza ottenere tuttavia nessuna statuetta. Ciò nonostante, la pellicola ebbe un enorme successo, aggiudicandosi diversi altri premi.

L’arte di vincere racconta la storia vera degli Oakland Athletics e del loro general manager Billy Beane (Brad Pitt).

Nella stagione 2001 gli Oakland Athletics sono fuori dalle World Series. La verità è che, senza un aumento del budget, diventa difficile per loro competere con squadre economicamente decisamente più forti. L’incontro con Peter Brand (Jonah Hill), un giovane laureato dalle idee innovative, potrebbe portare un cambiamento radicale. Brand, infatti, sostiene che una squadra vincente debba basarsi sulle statistiche più che su nomi blasonati. Le sue idee risultano convincenti e Brand viene assunto come assistente general manager degli Athletics.

Il nuovo sistema, però, non sarà ben visto da tutti. A partire dall’allenatore Art Howe (Philip Seymour Hoffman), deciso a lasciare fuori i nuovi giocatori, scelti secondo il metodo di Brand, ma piano piano, nonostante le difficoltà, i risultati arriveranno.

Cosa guardare su Netflix: Lion – La strada verso casa (2016)

È tratto da una storia vera, quella di Saroo Brierle, interpretato da Dev Patel.

Saroo trascorre la sua infanzia nel piccolo villaggio di Khandwa, nell’India centrale, insieme alla sua famiglia. Sono molto poveri e sopravvivono grazie al metallo che Saroo e suo fratello maggiore raccolgono e rivendono per qualche soldo.

Un giorno Saroo, stremato, si addormenta sulla panchina della stazione. Al risveglio, non trova più suo fratello. Solo e spaventato, sale su un treno vuoto, ignaro della sua destinazione. Il piccolo si ritroverà così a Calcutta, alle prese con una grande città a lui sconosciuta e una lingua che non sa parlare. Una situazione estremamente rischiosa per un bambino così piccolo. Saroo finisce in commissariato, dove gli vengono scattate delle foto nella speranza che qualcuno lo riconosca e lo riporti a casa. Ciò non accade e quindi Saroo viene inserito in un orfanotrofio, fino a quando un’assistente sociale non trova per lui una famiglia adottiva.

Si tratta di una coppia australiana: Sue Brierley (Nicole Kidman) e John Brierley (David Wenham). Una volta cresciuto, però, Saroo sentirà il desiderio di ricongiungersi con il suo paese e con la sua famiglia biologica. Questo desiderio lo porterà a intraprendere un lungo viaggio… verso casa.

Lion si basa su “La lunga strada per tornare a casa”, libro autobiografico di Saroo Brierley.

Il film ha ricevuto sei nomination agli Oscar 2017, quattro ai Golden Globe e si è aggiudicato due Premi BAFTA: per il Miglior attore non protagonista a Dev Patel e per la Miglior sceneggiatura non originale a Luke Davies.

Cosa guardare assolutamente su Netflix: Blade Runner 2049 (2017)

Diretto da Denis Villeneuve, è il sequel di Blade Runner di Ridley Scott, uscito nel 1982. Harrison Ford torna nel ruolo di Rick Deckard mentre Ryan Gosling veste i panni del protagonista, quelli dell’Agente K. Hampton Fancher riprende il suo posto come sceneggiatore, questa volta affiancato da Michael Green.

La pellicola è ambientata trent’anni dopo i fatti narrati nel film originale. Nella Los Angeles del 2049, l’Agente K (Ryan Gosling), nel corso di una missione, fa una scoperta che potrebbe avere conseguenze catastrofiche. Per insabbiare una volta per tutte quel segreto, K ha l’ordine di rintracciare ogni persona che potrebbe esserne al corrente. Durante le indagini, però, K inizia a interrogarsi su quanto scoperto e la sua strada finirà per intrecciarsi con quella di Rick Deckart (Harrison Ford), sparito senza lasciare traccia trent’anni prima.

Blade Runner 2049 ha vinto due Oscar (su cinque candidature) nel 2018: Miglior fotografia e Migliori effetti speciali.

Pinocchio (2022)

Film d’animazione diretto da Guillermo del Toro e Mark Gustafson, disponibile su Netflix dal 9 dicembre 2022 e in alcuni cinema selezionati. È stato nominato ai Goldel Globe 2023 come miglior film d’animazione.

Il regista premio Oscar Guillermo del Toro reinterpreta la storia del burattino di legno più famoso del mondo, che prende vita in questo musical in stop motion ambientato durante il fascismo.

Siamo nell’Italia degli anni ’30, nel pieno del regime di Benito Mussolini. Il falegname Geppetto realizza un burattino di legno in memoria del figlio che ha perso, chiamandolo Pinocchio. Il burattino prende magicamente vita, grazie al desiderio del padre. Pinocchio, però, vorrebbe tanto diventare un bambino vero e combina ogni sorta di guai, coinvolgendo suo padre. Per non causare a Geppetto ulteriori problemi, Pinocchio decide quindi di partire insieme al grillo parlante Sebastian, affinché possa trovare il suo posto nel mondo.

Questo progetto esiste da quindici anni, durante i quali Guillermo del Toro lo ha presentato a diverse case di produzione, ottenendo però solo rifiuti. Fino a quando Netflix non ha deciso di scommettere sul potenziale di questa rivisitazione della celebre fiaba di Carlo Collodi.

Del Toro considera Pinocchio il terzo capitolo della trilogia iniziata con La spina del diavolo e Il labirinto del Fauno, che sono ambientati durante il franchismo. Da qui la scelta di ambientare il film durante il regime fascista.

Pinocchio di Guillermo del Toro parla di perdita, fragilità, amore e disobbedienza.

Se vi state chiedendo cosa guardare assolutamente su Netflix, questo è tra i titoli da inserire nella vostra lista.

Hustle (2022)

Diretto da Jeremiah Zagar e con protagonista Adam Sandler nei panni di Stanley Beren, un ex giocatore di basket diventato uno scout professionista e poi assistant coach.

A causa della morte dell’unica persona che credeva davvero in lui, la sua vita prende una piega complicata. Fino a quando non si imbatte in Bo Cruz, un ragazzo dal passato difficile e dal talento cristallino. Il giovane riaccende la passione e l’ambizione di Stanley, che si prefigge un obiettivo: portare via Bo Cruz dal parco fuori Madrid in cui è solito giocare e farlo arrivare nell’NBA. Per raggiungere questo traguardo, tanto arduo quanto ambizioso, Stanley diventerà il suo allenatore e procuratore personale.

Ecco cosa guardare assolutamente su Netflix se siete alla ricerca di un film motivazionale.

Cosa guardare assolutamente su Netflix: Blonde (2022)

Scritto e diretto da Andrew Dominik, con Ana de Armas nei panni di Norma Jeane Mortenson aka Marylin Monroe. Tale performance le è valsa finora una nomination ai Golden Globe 2023 come migliore attrice in un film drammatico.

La pellicola, che ha suscitato pareri contrastanti, ripercorre alcune vicende della vita di Marylin Monroe, basandosi sull’omonimo romanzo di Joyce Carol Oates, edito nel 1999.

“Questo ritratto romanzato di Marilyn Monroe reinterpreta in modo audace la tumultuosa vita privata della leggenda di Hollywood – leggiamo su Netflix – e il prezzo pagato in cambio della notorietà.”

Dall’infanzia difficile alla rapida ascesa nel mondo sfavillante di Hollywood, ma le immagini di una Marylin Monroe sempre sorridente e sensuale non rappresentano affatto quella che è stata realmente la sua vita.

Blonde è stato presentato in concorso alla 79esima edizione della Mostra del cinema di Venezia, per poi essere distribuito sulla piattaforma streaming il 28 settembre, entrando a far parte della lista di cosa guardare assolutamente su Netflix.

Rapiniamo il duce (2022)

Diretto da Renato De Maria e interpretato da Pietro Castellitto e Matilda De Angelis.

Il film è ambientato a Milano, nell’aprile 1945. La Seconda Guerra Mondiale è ormai agli sgoccioli e la città è ridotta in macerie sotto i bombardamenti. In questo scenario disastroso, dove tutti hanno come unico obiettivo la sopravvivenza, Pietro Lamberti detto “Isola” (Pietro Castellitto) gestisce i traffici sul mercato nero vendendo armi ai partigiani. La sua fidanzata Yvonne (Matilda De Angelis) canta nell’unico locale notturno rimasto aperto in città , il Cabiria. La giovane subisce le attenzioni sgradite di Borsalino (Filippo Timi), un gerarca fascista pronto a scappare in Svizzera con l’oro di Mussolini, una volta caduto il regime. Ed è proprio su questo immenso tesoro che Isola vuole affondare le sue mani, rapinando il duce.

Nel cast anche Isabella Ferrari, Tommaso Ragno e Maccio Capatonda.

L’amante di Lady Chatterley (2022)

Diretto da Laure de Clermont-Tonnerre, è la trasposizione dell’omonimo romanzo di David Herbert Lawrence, edito nel 1928. Un’opera che ha ispirato diversi adattamenti sia cinematografici che televisivi, tra cui un film per la tv del 2015, L’amante di Lady Chatterley, scritto e diretto da Jed Mercurio e interpretato da Holliday Grainger, Richard Madden e James Norton.

Nella versione per Netflix, i protagonisti sono Emma Corrin e Jack O’Connell.

Ma di cosa parla? Constance Reid (Emma Corrin) è una giovane aristocratica sposata con Sir Clifford Chatterley (Matthew Duckett). Incastrata in una vita monotona e infelice, Lady Chatterley finisce per intrecciare una relazione con Oliver Mellors (Jack O’Connell), il guardiacaccia della tenuta del marito, per il quale perde completamente la testa.

Non perdetevi questi titoli disponibili su Netflix

Oltre ai film già indicati, meritano una menzione speciale pure: Bastardi senza gloria (2009); Django Unchained (2012); Django Unchained (2012); Adaline – L’eterna giovinezza (2015); Arrival (2016); Dunkirk (2017); Chiamami col tuo nome (2017); Dogman (2018); C’era una volta a… Hollywood (2019); Cena con delitto – Knives Out (2019); Elegia Americana (2020); Don’t Look Up (2021); È stata la mano di Dio (2021).

Cosa guardare assolutamente su Netflix: le migliori serie del 2022

Passiamo ora alle serie. Il 2022 ci ha regalato tante novità molto interessanti, alcune delle quali hanno subito ottenuto un grande successo tra gli abbonati Netflix, battendo diversi record in brevissimo tempo.

The Sandman

Mitologia e fantasy gotico si mescolano in questa serie in 9 episodi tratta dai fumetti di Neil Gaiman. Tra sogno e realtà, seguiamo le vicende di Morfeo e dei suoi fratelli Morte, Disperazione e Desiderio, in un intreccio di storie e personaggi capaci di catturare l’attenzione dello spettatore.

The Sandman non ha tradito le aspettative (altissime) e si prepara a tornare. La serie, dopo una lunga e preoccupante attesa, è stata finalmente rinnovata.

Dahmer

Serie targata Ryan Murphy che ha diviso spettatori e critica, divenendo anche per questo motivo un vero e proprio fenomeno internazionale. Dahmer racconta la storia del serial killer americano, interpretato da Evan Peters, che tra la fine degli anni Settanta e i primi anni Novanta uccise 17 persone. La serie pone l’accento non solo sull’assassino ma anche sulla negligenza della polizia e su una comunità abbandonata, tra razzismo e privilegio bianco.

Dahmer ha ottenuto quattro nomination ai Golden Globe 2023: per la migliore miniserie, per il miglior attore in una miniserie a Evan Peters, per la migliore attrice non protagonista a Niecy Nash e per il migliore attore non protagonista a Richard Jenkins.

Tutto chiede salvezza

Federico Cesari, attore italiano noto per interpretare Martino in SKAM, è il protagonista di questa serie tratta dall’omonimo romanzo di Daniele Mencarelli.

Qui interpreta Daniele, un ragazzo che dopo una crisi psicotica si ritrova nel letto di un reparto psichiatrico, in cui è stato ricoverato in seguito a un trattamento sanitario obbligatorio. Dovrà starci per sette giorni: un arco di tempo che a Daniele sembrerà infinito e ingiusto ma che si rivelerà invece un’esperienza fondamentale, tanto per la sua salute mentale quanto per la sua crescita personale. Nel reparto psichiatrico conoscerà infatti altre persone ricoverate, ognuna con la sua storia di vita e di sofferenza: da compagni di stanza con cui Daniele pensa di non avere nulla in comune a compagni di un viaggio tanto inaspettato quanto significativo.

Nel cast troviamo Fotinì Peluso (Nina), Andrea Pennacchi (Mario), Vincenzo Crea (Gianluca), Vincenzo Nemolato (Madonnina), Lorenzo Renzi (Giorgio), Filippo Nigro (Dottor Mancino), Bianca Nappi (Rossana), Ricky Memphis (Pino) e Carolina Crescentini (Giorgia).

La serie è composta da sette episodi.

The Witcher: Blood Origin

Serie prequel di The Witcher ambientata 1200 anni prima delle vicende che vedono protagonista Geralt Di Rivia. La serie anticiperà l’uscita della terza stagione della serie madre, fissata per l’estate 2023. Viaggeremo per un Continente molto diverso, in compagnia di nuovi personaggi e delle loro storie.

1899

Cosa guardare assolutamente su Netflix se siete alla ricerca di un mistery drama? 1899 è la serie che fa per voi! Nata dai creatori di Dark, presenta lo stesso livello di complessità narrativa.

La trama vede protagonista una nave di migranti diretta a New York che, lungo la rotta, intercetta un’altra imbarcazione gemella, della quale non si avevano più notizie da mesi. Per le persone a bordo sarà l’inizio di un incubo.

Vatican Girl – La scomparsa di Emanuela Orlandi

Documentario ad opera di Mark Lewis che ripercorre e prova a mettere insieme gli eventi di un fatto di cronaca che, ancor oggi, dopo 39 anni, appare avvolto dal mistero.

Il 22 giugno 1983, la quindicenne Emanuela Orlandi lascia la sua abitazione per recarsi a scuola, invece sparirà nel nulla. Si apre così un una pagina di storia del nostro Paese, tra intrighi internazionali, Chiesa e Mafia.

Il documentario si compone di quattro parti, ciascuno della durata di circa un’ora, attraverso le quali, tra materiale d’archivio, annunci televisivi e sorprendenti testimonianze dirette, prova a gettar luce su un caso che continua ad essere avvolto dalle tenebre.

Un documentario coinvolgente, senza picchi di sensazionalismo. Ecco cosa guardare assolutamente su Netflix!

Mercoledì Addams

Non possiamo non citare Mercoledì, la nuova serie Netflix con Jenna Ortega nei panni della figlia della Famiglia Addams. Senza dubbio tra i titoli più attesi del 2022, non solo per le aspettative legate all’iconico personaggio, ma soprattutto perché tale progetto è legato a un nome del calibro di Tim Burton.

La serie segue le vicende di Mercoledì: l’ingresso alla Nevermore Academy (la scuola per reietti frequentata tempo addietro dai suoi genitori), misteri da risolvere, poteri, nuove conoscenze e nuove emozioni.

Nel cast troviamo Hunter Doohan, Gwendoline Christie ed Emma Myers.

Cosa guardare assolutamente su Netflix: in arrivo nel 2022

Nel corso del 2022 sono approdate sulla piattaforma streaming: la seconda stagione di Bridgerton; la prima di Heartstopper; la sesta e ultima stagione di Better Call Saul; la miniserie Anatomia di uno scandalo, con Sienna Miller, Rupert Friend, Michelle Dockery e Naomi Scott; Stranger Thing 4 – Parte 1 e 2; la sesta e ultima stagione di Peaky Blinders; la quinta stagione di SKAM Italia, con protagonista Francesco Centorame e il suo Elia; The Crown 5; la terza stagione di Emily in Paris.