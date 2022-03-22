Film 2022, ecco i più belli da non perdere assolutamente – Sono tanti i film già usciti in questi mesi e che hanno riscosso un grande successo.

Alcuni di loro li abbiamo visti al cinema, mentre altri sono disponibili nelle piattaforme streaming più gettonate del momento, ovvero Netflix e Disney+. Dopo due anni di parziale stop a causa della pandemia, il 2022 ci sta già regalando tantissime emozioni sul grande schermo.

Film 2022, i più belli:

Ma a questo punto sorge spontanea la domanda: quali sono i film più belli dell’anno?

Alcuni li vedremo nelle sale cinematografiche nei prossimi mesi, altri invece sono disponibili da diverse settimane. A seguire vi diamo alcuni spunti di film appartenenti a svariati generi (drammatico, sentimentale, comico, thriller, horror e così via). Buona lettura!

Dalla mia finestra

Tra i film 2022 più visti del momento, troviamo Dalla mia finestra (il titolo originale è A Través de mi Ventana).

Si tratta di un film spagnolo diretto da Marçal Forés e distribuito su Netflix dallo scorso 4 febbraio. Esso si basa sull’omonimo romanzo a cura della scrittrice venezuelana Ariana Godoy.

Nel cast troviamo una serie di attori già noti agli appassionati del cinema spagnolo, come ad esempio Julio Peña, Clara Galle e Pilar Castro. Ma di che cosa parla esattamente Dalla mia finestra?

Al centro della trama troviamo Raquel, una ragazza che si innamora perdutamente (quasi in maniera ossessiva) nei confronti del proprio vicino di casa, l’affasciante Ares Hidalgo. Lui è un ragazzo proveniente da una buona famiglia, anche se ama godersi la vita e fare conquiste come un playboy.

Nel corso del film, egli inizia a provare dei sentimenti per la vicina Raquel. Quando però le cose sembrerebbero andare per il meglio, Ares si renderà conto di dover fronteggiare i parenti di lei, i quali fanno intendere di essere totalmente contrari alla relazione.

Red

Un altro dei film 2022 da non perdere è Red (il titolo originale in inglese è Turning Red).

Più che altro, si tratta di un film di animazione, diretto e scritto da Domee Shi e prodotto da Pixar.

Dal punto di vista della distribuzione, Red è uscito su Disney + dall’11 marzo e ha già ottenuto numerosi consensi positivi. Ciò che piace molto alla critica, non è soltanto la storia di per sé ma anche i temi affrontati e l’evoluzione di ogni personaggio.

La trama è ambientata nel 2002 a Toronto. Qui si vede come protagonista Mei Lee, una tredicenne cino-canadese molto intelligente. A scuola ottiene sempre buoni voti ed ha delle amiche a lei molto care, che si chiamano Miriam, Priya e Abby.

All’improvviso però, tutto cambierà. Perché un giorno Mei si sveglia e si ritrova mutata in un gigante panda rosso. Dopo uno choc iniziale, le scopre che l’unica maniera per tornare umana sarebbe quella di calmarsi. Di conseguenza, la ragazzina si trasforma in un panda rosso soltanto quando vive situazioni abbastanza stressanti.

Ma alla base di questo cambiamento, ci sono delle ragioni ben precise. I suoi genitori infatti, le spiegheranno che si tratta di un dono. Quest’ultimo ha origine da diversi secoli, per via di una loro antenata che si chiamava Sun Yee, la quale chiese agli Dei di renderla un panda rosso, con l’obiettivo di proteggere se stessa ed i propri figli da un gruppo di banditi durante una guerra, tenutasi nell’antica Cina.

Non aprite quella porta

Nella categoria film 2022 troviamo anche Non aprite quella porta (il titolo originale in inglese è The Texas Chainsaw Massacre).

Come molti di voi già sanno, sarebbe una serie cinematografica di nove film horror, nota anche per i fumetti ed il videogioco che ha come protagonista il killer Leatherface. Tuttavia, ciò che accade sia nei sequel che nei prequel della prima ed omonima pellicola, è del tutto indipendente e non interconnesso.

Non aprite quella porta appartiene senza ombra di dubbio al genere splatter. Nell’ultimo film, si vede Faccia di Cuoio che a seguito di circa 50 anni di latitanza, torna alla riscossa con lo scopo di incutere terrore a dei giovani amici. Questi ultimi, hanno sconvolto il suo mondo in maniera del tutto accidentale. L’ambientazione, è una città abbandonata e situata nel Texas.

Against the Ice

Quando si parla di film 2022, è impossibile non citare Against the Ice.

Diretto da Peter Flinth, si basa sul romanzo intitolato Two Against the Ice, a cura di Ejnar Mikkelsen.

Ambientato nel 1909, vede al centro della trama due esploratori, i quali lottano per la sopravvivenza a seguito di un abbandono avvenuto nel corso di un’esplorazione in Groenlandia, alla ricerca di una mappa perduta. Si basa proprio sulla storia reale della spedizione di Ejnar Mikkelsen.

L’obiettivo, sarà quello di recuperare l’equipaggio della precedente spedizione, che vedeva a capo Ludvig Mylius-Erichsen. Prima lo scopo era quello di mappare la parte nord-orientale della Groenlandia, per poter dunque dimostrare che la stessa risultava attaccata alle parti restanti dell’isola.

Infatti, in un primo momento, si vede l’equipaggio in difficoltà, che si rifiuta di seguire il leader. L’unica persona che lo seguirà sarà Iver Iversen, un ingegnere meccanico il quale non era presente nell’originale missione. Tutto il resto è da scoprire…

Tattiche d’amore

Nel corso degli ultimi anni, le pellicole turche stanno avendo un grandissimo successo.

E infatti, tra i migliori film 2022, c’è Tattiche d’amore (il titolo originale sarebbe Aşk Taktikleri). Diretto da Emre Kabakuşak, vede come protagonisti Demet Özdemir e Şükrü Özyıldız. Lei è famosa per la serie Daydreamer, dove recita insieme all’affascinante Can Yaman.

Tattiche d’amore invece, lo potete trovare su Netflix dallo scorso 11 febbraio. All’inizio della storia, vediamo un professionista della pubblicità ed una stilista – blogger, i quali non credono assolutamente nell’amore. Proprio per tale motivo, decidono di scommettere che prima o poi uno dei due proverà dei sentimenti per l’altro.

Per constatare tale previsione, cominceranno ad attuare una serie di strategie (alcune anche un po’ bizzarre), in modo da vedere le reazioni reciproche. Cosa accadrà tra i due? E soprattutto chi si innamorerà per primo?

Quattro metà

Un film 2022 italiano abbastanza popolare è Quattro metà, diretto da Alessio Maria Federici.

Protagonisti della trama sono i personaggi di Luca e Sara, i quali decidono di invitare a casa degli amici. Uno sarebbe abbastanza convinto del fatto che per ognuno di noi esista un’anima gemella. Ma per smentire tale teoria romantica, i due decidono di combinare le coppie tra i quattro amici nubili.

Loro sono Chiara, la quale svolge la professione di anestesista, Giulia che sarebbe una ricercatrice, Dario un avvocato dallo spirito sciupa femmine e Matteo che ha la mansione di collaboratore di una casa editrice. Come andrà a finire tra di loro?

The Privilege

The Privilege (il titolo originale in tedesco sarebbe Das Privileg) è un film diretto da Fuchssteiner e Katharina Schöde.

Pur essendo del 2021, compare comunque nella top ten di film 2022 più popolari sulla piattaforma streaming Netflix. Questa pellicola ha infatti suscitato l’interesse di molte persone, specialmente per il fatto che sia in grado di racchiudere una serie di generi cinematografici, tra cui l’horror sovrannaturale ed il drammatico.

All’inizio del film, è presente una scena di apertura, che dà una specie di accenno su ciò che vedrà lo spettatore. In The Privilege, il protagonista è Finn (interpretato dall’attore Max Schimmelpfennig), il quale convive con il trauma della morte di sua sorella Anna, avvenuta in maniera violenta, quando era piccolo.

Ben presto però, dovrà affrontare la morte di un suo amico. Tale evento lo porterà verso una profonda riflessione: quali segreti ci sono dietro? Da quel momento, il film prenderà un’altra piega…

No Exit

Uno dei film 2022 più chiacchierati è sicuramente No Exit.

E’ un suspense – thriller di Damien Power, disponibile su Disney + (nel catalogo Star) dal 25 febbraio. Si basa sull’omonimo libro a cura di Taylor Adams, il quale ha avuto un grandissimo successo.

Nel film No Exit, possiamo vedere l’attrice Havana Rose Liu, la quale debutta nelle vesti di protagonista, interpretando Darby. Qui è una donna che a causa di un’emergenza di famiglia, decide di mettersi in viaggio.

Ma per via di una bufera di neve, sarà costretta a ripararsi all’interno di un’area di sosta autostradale, insieme ad un gruppo di gente sconosciuta. Non molto dopo però, scopre la presenza di una ragazza rinchiusa in un furgone. Darby cercherà di scoprire in tutti i modi chi possa essere il rapitore della ragazza, addentrandosi così in una vera e propria lotta fra la vita e la morte. Insomma, un film ricco di colpi di scena e che catturerà la vostra attenzione sin dal primo istante…

Il cielo è ovunque

Il cielo è ovunque è uno dei film 2022 maggiormente visti nell’ultimo periodo.

Diretto da Josephine Decker, è uscito lo scorso 11 febbraio e vede come protagonista Lennie.

Lennie è una giovane ragazza che sta frequentando l’ultimo anno di scuola superiore. Ama la natura, la letteratura e la musica (in particolar modo il clarinetto). Tuttavia, la sua vita cambia radicalmente dal momento in cui muore la sua cara sorella Bailey, esattamente come la mamma per un problema di cuore.

Così, Lennie si ritrova del tutto destabilizzata. Se ne va in uno stato di totale apatia, decidendo così di non suonare più e di non coltivare i suoi interessi. Inoltre, si sente molto sola, nonostante la presenza della nonna e dello zio in casa, non ha più colei a cui confidava tutto.

L’unico con cui trova un punto di incontro è Toby, nonché ex fidanzato della sorella. Con lui c’è addirittura un bacio ma la ragazza è consapevole di star commettendo un errore. Allo stesso tempo però, nella sua vita c’è Joe, un affascinante coetaneo della sua scuola, molto bravo a suonare la chitarra e super interessato a lei.

A quel punto Lennie dovrà decidere se lasciare alle spalle tutti i mostri del passato e dare l’opportunità a Joe di entrare a far parte del suo presente e futuro.

Il trattamento reale

Il trattamento reale (in inglese il titolo originale è The Royal Treatment) è uno dei film 2022 da vedere assolutamente.

E’ diretto da Rick Jacobson e vede al centro della trama una ragazza italo – americana di nome Isabella (nota agli amici come Izzy). Dal punto di vista caratteriale, è abbastanza schietta, tant’è che dice sempre tutto ciò che pensa, senza reprimersi.

In termini di carriera, svolge la professione di parrucchiera. Il suo sogno però, è quello di lasciare tutto e viaggiare ma si ritrova combattuta per via delle difficoltà economiche in famiglia e le pressioni di uno strozzino di nome Doug.

Ma per la parrucchiera di New York, presto si presenterà una grande occasione, ovvero quella di lavorare per il matrimonio di un bellissimo principe. Tra i due scatterà subito la scintilla ma Izzy, si ritroverà dinanzi ad un bivio: sceglierà l’amore o il dovere?

Downfall – Il caso Boeing

Downfall – Il caso Boeing (il titolo in inglese originale è Downfall: The Case Against Boeing) è un film 2022 documentario, diretto da Rory Kennedy.

Dal 18 febbraio è disponibile come documentario originale Netflix, sull’omonima piattaforma. In Downfall, si vede intervistata della gente importante e dei filmati di archivio. Andando nello specifico, il docu – film va ad analizzare gli eventi avvenuti durante la storia della società produttrice di aeromobili Boeing che hanno causato gli incidenti dei voli Lion Air 610 e Ethiopian Airlines 302.

Il fatto che le due tragedie siano avvenute nel giro di poco tempo, ha portato inevitabilmente ad un indagine approfondita. Per chi non lo sapesse, gli incidenti del Boeing 737 MAX (anno 2019), hanno visto lo schianto di due aerei di linea, comportando l’uccisione di quasi 350 persone.

Ma non è tutto. Ciò che desta preoccupazione è il fatto che Boeing risulti essersi preoccupata maggiormente per gli incassi, piuttosto che la sicurezza di ogni passeggero. Inoltre, in Downfall si tende ad evidenziare quanto l’impulso nel superare il principale concorrente Airbus abbia portato a trascurare in maniera notevole i vari guasti dei componenti interni del 737 MAX.

Tre sorelle

Uno dei film 2022 più gettonati su Prime Video è Tre sorelle.

Diretto da Enrico Vanzina, è uscito lo scorso 27 gennaio sulla piattaforma. La protagonista della trama è Marina, una donna sposata con un primario di ortopedia. Lei viene a scoprire che suo marito ha una love story con il suo assistente.

Così, decide di recarsi dalla sorella Sabrina, per avere un po’ di consolazione. In quel momento però, si rende conto che anche lei sta vivendo una crisi, perché ha tradito suo marito e quest’ultimo l’ha lasciata. Per farsi forza a vicenda, Marina e Sabrina scelgono di passare insieme le vacanze estive in villa.

A farle compagnia ci sarà anche la massaggiatrice di Marina, ovvero Lorena. E non molto, arriverà Caterina (nonché terza sorella), che va a letto con Antonio il vicino di casa, il quale avrà un flirt anche con Marina. Loro però non sanno una cosa molto importante riguardo quest’uomo… ovvero che è sposato. Il resto non ve lo spoileriamo, sta a voi scoprirlo…

Perdonaci i nostri peccati

Tra i film 2022 maggiormente visti su Netflix, c’è Perdonaci i nostri peccati (in inglese il titolo originale sarebbe Forgive us our trespasses).

Diretto da Ashley Eakin ed ambientato agli albori della Seconda Guerra Mondiale, questa pellicola vede come protagonista un ragazzo biondo che ha una menomazione. Egli vien preso di mira dai nazisti, i quali hanno intenzione di uccidere tutti coloro che hanno delle disabilità.

E’ un film (anzi, cortometraggio a dirla tutta) che suscita grande commozione allo spettatore. Il motivo risiede nel fatto che si va ad affrontare una categoria di persone spesso dimenticate o sottovalutate: i disabili. In un primo momento, si vede una scena di classe con la madre del protagonista che insegna e un problema inserito dai nazisti come obbligatorio nella didattica nazionale.

Dopodiché, l’ambientazione diventa più che altro domestica. Qui infatti, si vedono una serie di scene di famiglia e delle discussioni inerenti al problema obbligatorio. Quando arrivano i nazisti, il ragazzo cerca di fuggire in tutti i modi dall’essere rinchiuso e destinato ad una brutta sorte…

La conferenza

La Conferenza è un film tv diretto da Matti Geschonneck, uscito in questo 2022.

Nel film, si va a raccontare (quasi sotto forma di documentario), ciò che accade e quali furono le conversazioni di coloro che hanno partecipato alla conferenza di Wannsee.

Per chi non lo sapesse, la conferenza di Wannsee ebbe luogo nel gennaio 1942, all’interno di una villa situata sulla riva del lago Großer Wannsee, precisamente a sud di Berlino. Tale evento vide coinvolte quindici persone appartenenti al regime nazionalsocialista.

Il gruppo decise di riunirsi a seguito di un’iniziativa partita da Reinhard Heydrich (personaggio interpretato dall’attore Philipp Hochmair), con l’obiettivo di delineare la “soluzione finale della questione ebraica”. Il tutto con lo scopo di poter chiarire in maniera diretta con i dirigenti delle varie strutture amministrative di potere, appartenenti al Terzo Reich.

The Batman

Se siete dei grandi appassionati della DC Comics, saprete benissimo che uno dei film 2022 più chiacchierati del momento è The Batman.

Diretto da Matt Reeves, si basa per l’appunto sul personaggio Batman, interpretato dall’affascinante Robert Pattinson. Egli ha sia il ruolo di Bruce Wayne ma anche del suo alter ego, ovvero l’uomo pipistrello.

A differenza di altri film, qui non si va a scavare sull’origine del supereroe, anzi. Egli ricopre già da un bel po’ (un paio di anni) questo ruolo ed ha il compito di vigilare sulla città di Gotham. In passato Batman ha già fronteggiato una serie di criminali, questa volta però la situazione sarà del tutto differente.

L’Uomo Pipistrello infatti, dovrà avere a che fare con un terribile nemico, ovvero l’Enigmista (interpretato da Paul Dano). Tutto comincia con uno scenario in cui si vede Gotham City nelle mani della corruzione. Batman risulta essere uno dei più bravi nell’offrire giustizia alle vittime. Proprio per tale motivo, Bruce Wayne cerca di mantenere un basso profilo, facendosi aiutare da Alfred (interpretato da Andy Serkis) e dal tenente James Gordon (interpretato dall’attore Jeffrey Wright).

L’Enigmista è colui che sparge terrore nella città, attraverso una serie di particolari indovinelli. Quest’ultimo però, non svela mai la propria identità, cosa che incuriosisce ancor di più la gente. Inoltre, sa moltissime cose riguardo la famiglia Wayne.

Di conseguenza, Batman cerca di scoprire in tutti i modi chi possa essere questo criminale e nel corso del film conosce alcuni personaggi noti, come ad esempio la bella Catwoman (interpretata da Zoë Kravitz), il Pinguino (interpretato da Colin Farrell) ed il boss del crimine Carmine Falcone (John Turturro).

Ma pian piano ed attraverso alcuni indizi, egli verrà a conoscenza di alcune verità famigliari a lui del tutto ignote…

Ero in guerra ma non lo sapevo

Infine, uno dei film 2022 più visti del momento è Ero in guerra ma non lo sapevo.

La pellicola italiana è diretta da Fabio Resinaro e si ispira all’omonimo libro, a cura di Alberto Dabrazzi Torregiani e Stefano Rabozzi.

La trama ha un ambientazione risalente al Gennaio 1979. All’inizio del film si vede il gioielliere Pierluigi Torrigiani che sta cenando in un ristorante. Improvvisamente, all’interno del locale si presentano dei malviventi, con lo scopo di rapinare la gente seduta a tavola.

Nel giro di poco tempo, il gioielliere nota uno di loro che minaccia sua figlia Marisa puntandole addosso una pistola ed esce fuori l’arma che anche lui porta al fianco. Così, si dà vita ad una sparatoria, che porterà a diversi morti e feriti. Ma da quel momento in poi, Torrigiani si ritrova dinanzi ad una serie di eventi che lo porteranno in grande difficoltà.

Per esempio, dopo un paio di settimane dall’accaduto, entrerà nel mirino dei Pac (proletari armati per il comunismo). Lo considerano infatti una specie di “giustiziere borghese e fascista” e proprio per questo motivo, simboleggia una classe da eliminare. Dovrà dunque necessitare di una scorta ma Torrigiani si opporrà perché cercherà di mantenere vivi alcuni suoi principi, tra cui la libertà. Cercherà di vivere la vita come se nulla fosse… ma ci riuscirà davvero?