Aladdin è appena uscito nelle sale di tutto il mondo (qui la nostra recensione), ma sappiate che la Disney è già pienamente immersa nel battage pubblicitario per promuovere il suo prossimo film, Il Re Leone di Jon Favreau.

Per l’occasione, ecco arrivare online non solo un nuovo emozionante spot del remake, ma pure una serie di character poster dedicati ai principali protagonisti dell’avventura, da Simba (presente sia in versione giovane che adulta) a Mufasa, passando per Scar e Rafiki, Timon e Pumbaa.

Il cartone originale del 1994 è giustamente considerato come uno dei massimi capolavori della Casa di Topolino, e tanta è l’attesa di scoprire se il rifacimento si rivelerà all’altezza. Il film uscirà nelle sale italiane il 21 agosto, e varrebbe forse la pena cercare delle proiezioni in lingua originale, dato che nel cast di doppiatori figurano nomi del calibro di Donald Glover, Seth Rogen, Beyonce, Chiwetel Ejiofor e Billy Eichner.

Qui di seguito lo spot fresco di pubblicazione; in calce, invece, trovate i character poster al completo.