John Wick (Keanu Reeves) è in fuga per due ragioni: una taglia di 14 milioni di dollari e per aver infranto una delle regole fondamentali, uccidere qualcuno all’interno dell’Hotel Continental. La vittima infatti era un membro della Gran Tavola che aveva posto la taglia su di lui. John avrebbe dovuto già essere stato eliminato, ma il manager dell’Hotel Continental gli concede un’ora di tempo prima di dichiararlo ufficialmente “scomunicato”. John dovrà cercare di restare vivo, lottando e uccidendo, in cerca di una via d’uscita da New York City.

La saga di John Wick, giunta con Parabellum al suo terzo film, ha raggiunto un grado di godimento fisico ed estetico sempre più marcato, che in quest’ultimo capitolo raggiunge un tasso di adrenalina ancora più folle ed estremo. Di action movie così in grado di spingere sul pedale dell’acceleratore e su un’idea di mondo aggressiva e apocalittica non se ne girano poi tanti (anche se naturalmente Mad Max: Fury Road di George Miller, qui peraltro evocato, ha fatto storia a sé). E nemmeno con questa forza e questo dinamismo ipercinetico e sensazionale, che coniuga botte da orbi a mani nude ma anche coltelli lanciati a mille all’ora, nei genitali e nella pancia, in testa e negli occhi. In un body counting da perdere la testa che non mette mai e poi mai il pallottoliere in ghiaccio.

Il film è nostre nelle sale cinematografiche da oggi e curiosamente arriva da noi con un giorno d’anticipo rispetto all’uscita americana.

In fondo all’articolo trovate il link per leggere la nostra recensione nel dettaglio.

JOHN WICK 3 – PARABELLUM: LA NOSTRA RECENSIONE