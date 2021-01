Joker di Todd Phillips, atteso cinecomic DC con Joaquin Phoenix nei panni del Clown Principe del Crimine, è stato accolto molto positivamente al Festival di Venezia (qui la nostra recensione), e con grande sorpresa di tutti, il film è stato pure insignito del Leone d’oro, il riconoscimento più importante della Mostra.

Eppure, sappiate che in origine, Joaquin Phoenix aveva una particolare lamentela sul film: la presenza di Thomas Wayne, e più in generale, di ogni riferimento diretto all’Universo di Batman. In sostanza, l’attore voleva che l’opera avesse meno legami possibili col mondo dei supereroi! Ha spiegato Phillips durante un’intervista col New York Times: «A Joaquin non è mai piaciuto pronunciare il nome di Thomas Wayne. Per lui sarebbe stato più facile se il film si fosse intitolato “Arthur” e non avesse avuto nulla a che fare con tutte quelle cose. Ma a lungo andare, penso che l’abbia capito e apprezzato».

Insomma, fortuna che il film non ha tagliato i suoi legami con la mitologia di Batman! Voi che ne pensate in proposito? Joker, ricordiamo, uscirà nei cinema italiani il 3 ottobre, vantando un ricco cast che comprende anche Robert De Niro, Zazie Beetz, Frances Conroy, Brett Cullen, Douglas Hodge, Shea Whigham, Glenn Fleshler e, nei panni di un giovanissimo Bruce Wayne, Dante Pereira-Olson.

Fonte: NYT