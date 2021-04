Grazie anche alla determinazione di Christopher Nolan che da sempre appoggia e promuove la visione in sala, Tenet è arrivato al cinema nonostante la pandemia da Coronavirus fosse all’apice e moltissime sale, soprattutto negli Usa, fossero ancora chiuse. Il coraggio di Nolan però è rimasto un caso isolato, con le grandi major che preferiscono continuare a rimandare l’uscita dei loro grandi film, destinando invece quelli minori alle piattaforme di streaming. Dopo il rinvio di Wonder Woman 1984 da parte di Warner Bros., infatti, anche Disney ha deciso di modificare l’intero calendario delle uscite dei suoi blockbuster fino alla fine dell’anno prossimo. Difficile quindi, tra tanti slittamenti, ricordare esattamente quando arriverà finalmente in sala il film che stiamo tanto aspettando.

Qui sotto troverete quindi una guida che vi aiuterà ad orientarvi nei calendari delle uscite cinematografiche in continuo cambiamento. Scoprite con noi le nuove date di uscita dei blockbuster fino al 2023 tra Italia e Usa.

La news è in continuo aggiornamento quindi tornate a trovarci per scoprire se ci sono novità:

Nuove date di uscita dei blockbuster fino al 2023 tra Italia e Usa

No Time To Die data di uscita

In No Time To Die, Bond si gode una vita tranquilla in Giamaica dopo essersi ritirato dal servizio attivo. Il suo quieto vivere viene però bruscamente interrotto quando Felix Leiter, un vecchio amico ed agente della CIA, ricompare chiedendogli aiuto. La missione per liberare uno scienziato dai suoi sequestratori si rivela essere più insidiosa del previsto, portando Bond sulle tracce di un misterioso villain armato di una nuova e pericolosa tecnologia.

Data di uscita negli Usa: 8 ottobre 2021

Data di uscita in Italia: 30 settembre 2021

Assassinio sul Nilo data di uscita

La vacanza in Egitto dell’investigatore belga Hercule Poirot a bordo di un elegante battello a vapore si trasforma in una terrificante ricerca di un assassino quando l’idilliaca luna di miele di una coppia perfetta viene tragicamente interrotta. Ambientato in uno scenario epico, caratterizzato da ampi panorami desertici e dalle maestose piramidi di Giza, questa storia di passione sfrenata e gelosia presenta un gruppo cosmopolita di viaggiatori vestiti in modo impeccabile, con colpi di scena che lasceranno il pubblico con il fiato sospeso fino alla scioccante rivelazione finale.

Data di uscita negli Usa: 11 febbraio 2022

Data di uscita in Italia: n. d.

Dune data di uscita

Epica avventura ricca di emozioni, Dune narra la storia di Paul Atreides, un giovane brillante e talentuoso, nato con un grande destino che va ben oltre la sua comprensione, che dovrà viaggiare verso il pianeta più pericoloso dell’universo per assicurare un futuro alla sua famiglia e alla sua gente. Mentre forze maligne si fronteggiano in un conflitto per assicurarsi il controllo esclusivo della più preziosa risorsa esistente sul pianeta – una materia prima capace di sbloccare il più grande potenziale dell’umanità – solo coloro che vinceranno le proprie paure riusciranno a sopravvivere.

Data di uscita negli Usa: 1 ottobre 2021

Data di uscita in Italia: 1 ottobre 2021

Candyman data di uscita

Per quanto i residenti possano ricordare, gli abitanti del quartiere Cabrini Green di Chicago sono sempre stati terrorizzati da una storia di fantasmi. Una leggenda metropolitana che raccontava di un killer soprannaturale, con un gancio al posto della mano, che chiunque può evocare ripetendone il nome cinque volte davanti a uno specchio. L’artista visivo Anthony McCoy e la sua fidanzata, la direttrice della galleria Brianna Cartwright, si trasferiscono in un condominio di lusso a Cabrini. La carriera di Anthony è sull’orlo del baratro, ma quando un incontro casuale con un anziano della zona lo espone alla natura tragicamente orribile della vera storia dietro Candyman, il giovane inizia a esplorare questi dettagli macabri nei suoi dipinti, aprendo inconsapevolmente le porte a un passato complesso che mette a repentaglio la sua sanità mentale e scatena un’ondata terrificante di violenza.

Data di uscita negli Usa: 27 agosto 2021

Data di uscita in Italia: 27 agosto 2021

The French Dispatch data di uscita

Descritto come una vera e propria “lettera d’amore nei confronti del giornalismo”, il decimo film di Wes Anderson dà vita a una raccolta di storie dell’ultimo numero di una rivista americana pubblicata in una città francese immaginaria del XX secolo.

Data di uscita negli Usa: n. d.

Data di uscita in Italia: n. d.

Antlers data di uscita

Un’insegnante si accorge che uno dei suoi studenti custodisce un terribile segreto che potrebbe mettere a rischio la vita della cittadina dell’Oregon in cui la donna vive insieme al fratello sceriffo.

Data di uscita negli Usa: 19 febbraio 2021

Data di uscita in Italia: n. d.

The King’s Man – Le origini data di uscita

Quando i peggiori tiranni e menti criminali della storia si riuniscono per organizzare una guerra per spazzare via milioni di vite, un uomo dovrà correre contro il tempo per fermarli. Da lì nascerà un nobile codice d’onore impegnato nella silenziosa difesa dell’umanità intera.

Data di uscita negli Usa: 22 dicembre 2021

Data di uscita in Italia: n. d.

Free Guy data di uscita

La storia di un cassiere di banca che si rende conto di essere un personaggio all’interno di un videogioco chiamato Free City. L’uomo decide, così, di trasformarsi nell’eroe della propria storia.

Data di uscita negli Usa: 13 agosto 2021

Data di uscita in Italia: n.d.

Black Widow data di uscita

In Black Widow dei Marvel Studios, Natasha Romanoff alias Vedova Nera si confronta con le parti più oscure della propria storia quando insorge una pericolosa cospirazione legata al suo passato. Spinta da una forza che non ha intenzione di fermarsi davanti a nulla, Natasha dovrà affrontare il suo passato come spia e le relazioni spezzate che ha lasciato indietro molto prima di diventare un’Avenger.

Data di uscita negli Usa: 9 luglio 2021

Data di uscita in Italia: n.d.

Shang-Chi and the legend of the Ten Rings data di uscita

Shang-Chi si ritrova a confrontarsi con un passato che pensava di essersi lasciato alle spalle quando finisce nella rete dell’organizzazione dei Dieci anelli, lo stesso gruppo terroristico responsabile del rapimento di Tony Stark in Iron Man.

Data di uscita negli Usa: 3 settembre 2021

Data di uscita in Italia: n. d.

Top Gun: Maverick data di uscita

Dopo più di trent’anni di servizio nella Marina, il Tenente Pete “Maverick” Mitchell è proprio dove vorrebbe essere: un pilota coraggioso che può spingersi oltre ogni limite, cercando di schivare l’avanzamento di carriera che metterebbe un freno alla sua libertà. Quando viene chiamato ad allenare un distaccamento di allievi dell’accademia Top Gun per una missione specializzata che nessuno al mondo ha mai portato a compimento, Maverick incontra il Tenente Bradley Bradshaw, nome in codice “Rooster”: è il figlio dell’amico di Maverick, il Tenente Nick Bradshaw, detto “Goose.” Alle prese con un futuro incerto e con i fantasmi del passato, Maverick deve confrontarsi con le sue paure più profonde, fino ad una missione che richiederà il sacrificio ultimo di quelli che sceglieranno di parteciparvi.

Data di uscita negli Usa: 2 luglio 2021

Data di uscita in Italia: n. d.

Crudelia data di uscita

Ambientato nella Londra degli anni ’70 durante la rivoluzione punk rock, il film segue la giovane truffatrice Estella, una ragazza intelligente, creativa e determinata a farsi un nome con i suoi design. Fa amicizia con una coppia di giovani ladri che apprezzano la sua sete di cattiveria e insieme riescono a costruirsi una vita per le strade di Londra. Un giorno, il gusto di Estella per la moda cattura l’attenzione della baronessa von Hellman, una leggenda dell’ambiente incredibilmente chic e spaventosamente haute. La loro relazione darà il via ad una serie di eventi e rivelazioni che porteranno Estella ad abbracciare il suo lato malvagio e a diventare la Crudelia vendicativa che tutti conosciamo.

Data di uscita negli Usa: 28 maggio 2021

Data di uscita in Italia: maggio 2021

Deep Water data di uscita

Vic e Melinda Van Allen sono una coppia il cui matrimonio fallito è tenuto in piedi da un accordo: possono permettersi altri amanti a patto che non abbandonino la famiglia. Le cose si complicano quando gli amanti di Melinda iniziano a scomparire, facendo nascere dei sospetti sul conto di Vic.

Data di uscita negli Usa: 13 agosto 2021

Data di uscita in Italia: n. d.

The Last Duel data di uscita

Ambientata nel 1386, l’opera segue la storia di Jean de Carrouges, un cavaliere normanno di ritorno dalla guerra. Una volta a casa, l’uomo scoprirà che sua moglie ha accusato di stupro il suo migliore amico, Jacques Le Gris, senza però essere creduta da nessuno, tantomeno dal Conte Pierre d’Anencon, che avrebbe dovuto decidere le sorti del processo. Quando Jean chiede direttamente al Re di rivedere la decisione, viene stabilito che l’uomo dovrà duellare con il suo amico fino alla morte, per l’onore della donna. Se Jean vincerà, la consorte sarà dichiarata innocente, mentre, in caso contrario, verrà bruciata sul rogo.

Data di uscita negli Usa: 15 ottobre 2021

Data di uscita in Italia: n. d.

Eternals data di uscita

Un nuovo entusiasmante team di supereroi nell’Universo Cinematografico Marvel, antichi alieni che vivono sulla Terra, in segreto, da migliaia di anni. A seguito degli eventi di Avengers: Endgame, una tragedia inaspettata li costringe ad uscire dall’ombra per riunirsi contro il nemico più antico dell’umanità, I Devianti.

Data di uscita negli Usa: 5 novembre 2021

Data di uscita in Italia: n. d.

Mission: Impossible 7 data di uscita

La nuova spericolata avventura di Tom Cruise nei panni dell’agente segreto Ethan Hunt, specialista dello spionaggio ad altro rischio. Non ci sono ancora dettagli sulla trama, ma sappiamo che per questa nuova missione, al fianco dell’attore ritroveremo Rebecca Ferguson, Simon Pegg e Vanessa Kirby. Mentre tra le nuove reclute ci saranno Hayley Atwell, Pom Klementieff, Shea Whigham e Nicholas Hoult, principale antagonista di Tom Cruise.

Data di uscita negli Usa: 19 novembre 2021

Data di uscita in Italia: n. d.

Mortal Kombat data di uscita

Il combattente di MMA Cole Young, abituato a battersi per soldi, non è a conoscenza della sua eredità o del motivo per cui l’Imperatore Shang Tsung dell’Outworld ha inviato il suo miglior guerriero, Sub-Zero, un criomante ultraterreno, a dargli la caccia. Temendo per la sicurezza della sua famiglia, Cole va alla ricerca di Sonya Blade sotto la direzione di Jax, un maggiore delle forze speciali che porta lo stesso strano marchio a forma di drago con cui Cole è nato. Presto si ritrova al tempio di Lord Raiden, un antico Dio e protettore del regno terrestre che concede rifugio a coloro che portano il marchio. Qui Cole si allena con i guerrieri esperti Liu Kang, Kung Lao e il mercenario Kano, mentre si prepara a schierarsi con i più grandi campioni della Terra contro i nemici dell’Outworld, in una battaglia ad alto rischio per l’universo. Ma Cole sarà abbastanza forte da sbloccare il suo immenso potere in tempo per salvare la sua famiglia e per fermare l’Outworld una volta per tutte?

Data di uscita negli Usa: 23 aprile 2021

Data di uscita in Italia: n. d.

West Side Story data di uscita

Due gang, i giovani immigrati portoricani Sharks, capeggiati da Bernardo, e gli americani bianchi Jets, con a capo Riff, si scontrano per avere il controllo del territorio del West Side newyorkese, lottando ripetutamente per le strade della città.

Data di uscita negli Usa: 10 dicembre 2021

Data di uscita in Italia: nd

Uncharted data di uscita

Nathan Drake, il discendente del celebre Sir Francis Drake, parte alla ricerca del tesoro di El Dorado. L’uomo approderà su un’isola deserta insieme a un amico e a una giornalista.

Data di uscita negli Usa: 18 febbraio 2022

Data di uscita in Italia: nd

F9 (Fast and Furious 9) data di uscita

Dominic Toretto e la sua “famiglia” tornano per il nono capitolo della celebre saga tutta macchine e adrenalina, promettendo una nuova esplosiva avventura piena di azione.

Data di uscita negli Usa: 28 maggio 2021

Data di uscita in Italia: 12 luglio 2021

The Batman data di uscita

The Batman con Robert Pattinson sarà una detective story. Quando delle persone iniziano a morire in modi misteriosi, l’eroe si addentra nell’oscuro mondo di Gotham City per cercare indizi e risolvere l’enigma connesso alla storia della città e dei suoi criminali.

Data di uscita negli Usa: 4 marzo 2022

Data di uscita in Italia: nd

The Flash data di uscita

The Flash di Andy Muschietti vede Ezra Miller nei panni di Barry Allen aka Flash, il supereroe della DC Comics dotato di una velocità supersonica e recentemente visto in Zack Snyder’s Justice League. La storia svelerà come ha fatto Barry a diventare l’uomo più veloce della Terra e il vigilante di Central City.

Data di uscita negli Usa: 4 novembre 2022

Data di uscita in Italia: nd

Venom – La furia di Carnage data di uscita

Dopo aver trovato un corpo in grado di ospitarlo nel giornalista investigativo Eddie Brock, il simbionte alieno ora deve affrontare un nuovo nemico, Carnage, l’alter ego del serial killer Cletus Kasady.

Data di uscita negli Usa: 24 settembre 2021

Data di uscita in Italia: 24 settembre 2021

The Matrix 4 data di uscita

Matrix 4, diretto da Lana Wachowski, arriva al cinema quasi 20 anni dopo Matrix Revolutions, segnando il ritorno dei protagonisti della saga Neo e Trinity, interpretati rispettivamente da Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss.

Data di uscita negli Usa: 22 dicembre 2021

Data di uscita in Italia: nd

Shazam! Fury of the Gods data di uscita

Dopo aver sconfitto il malvagio Dott. Thaddeus Sivana, il giovane Billy Batson, ovvero il ragazzo che può trasformarsi in Shazam gridandone il suo nome, continuerà le sue avventure al fianco dei fratelli adottivi, che ora possiedono la capacità di diventare degli eroi proprio come lui.

Data di uscita negli Usa: 2 giugno 2023

Data di uscita in Italia: nd

Black Adam data di uscita

Black Adam, diretto da Jaume Collet-Serra, ha come protagonista Dwayne Johnson nei panni del cattivissimo anti-eroe della DC Comic, creato da Otto Binder e C. C. Beck nel 1945. Black Adam, il cui vero nome è Teth-Adam o Theo Adam, è l’acerrimo nemico di Shazam.

Data di uscita negli Usa: nd

Data di uscita in Italia: nd

Minecraft data di uscita

Minecraft, film diretto da Peter Sollett, è la trasposizione dell’omonimo videogioco. La storia segue una ragazza che, insieme a un gruppo di improvvisati avventurieri, cerca di salvare l’Oltretomba dopo che il perfido drago Ender ha minacciato di distruggere qualsiasi cosa incontri sulla sua strada.

Data di uscita negli Usa: nd

Data di uscita in Italia: nd

Jurassic World: Dominion data di uscita

L’ultimo capitolo della trilogia di Jurassic World riunirà le glorie storiche del franchise, come Sam Neill, Jeff Goldblum e Laura Dern, ma vedrà anche il ritorno di Chris Pratt e Bryce Dallas Howard. Soprattutto, ci presenterà dei nuovi dinosauri, come il cucciolo “nato” sul set: si tratta di un piccolo di listrosauro, un erbivoro che non è ancora mai comparso nei film precedenti di Jurassic World.

Data di uscita negli Usa: 10 giugno 2022

Data di uscita in Italia: nd

Tomb Raider 2 data di uscita

Il film vedrà nuovamente Alicia Vikander vestire i panni della giovane protagonista. In base alle prime indiscrezioni, il lungometraggio sarà un mix di elementi tratti da Rise of the Tomb Raider e Shadow of the Tomb Raider, ovvero gli ultimi due capitoli della nuova trilogia videoludica.