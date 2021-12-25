Marvel, Kevin Feige svela “il trucco” dietro ai film dell’MCU. E non è quello che pensano in molti

il regalo sotto l’albero di Kevin Feige ai fan dell’universo Marvel, è “il segreto” che sta alla base proprio dei film dei supereroi che hanno dominato il botteghino dell’ultimo decennio. E stando a quanto sta facendo ora Spider-Man: No Way Home, continueranno a farlo anche nel prossimo futuro.

La dichiarazione di Feige è contenuta in una chiacchierata a The Hollywood Reporter, la stessa in cui Tom Holland ha risposto alle critiche di Martin Scorsese sui film dell’MCU. Il capo degli Studios ha parlato delle difficoltà di fare cinecomic di questo tipo e nel contesto della risposta ha smentito quello che molte persone ritengono essere “il trucco”:

«Fare un film commerciale che sappia dire qualcosa e avere significato per molti tipi diversi di persone intorno al mondo è estremamente difficili, e spesso penso sia liquidato alla veloce. ‘Bhe, avete un supereroe nel film e questo è il trucco per avere successo‘. Non lo è. Mettere su un costume non è un segreto. Il trucco è avere artisti, storyteller e artigiani in grado di far fare un viaggio al pubblico. E quando la critica e il pubblico lo riconoscono, diventa meritevole ed è il caso che l’Academy lo riconosca. E questo è ciò di cui continueremo a parlare nelle prossime settimane»

Kevin Feige, insomma, ha lanciato la sua personale campagna in vista degli Oscar: sono già molti i rumor secondo cui la Marvel vorrebbe proporre No Way Home come Miglior Film. Non molte settimane fa, inoltre, sempre il presidente degli Studios ha lamentato pregiudizi nei confronti dei film dell’MCU:

«Penso che, per ciò che concerne gli Oscar, i nostri film partano sempre un po’ svantaggiati per via del grande logo Marvel e di quello che per me è una specie di pregiudizio verso questi film, che certamente esiste ancora»

Possibile che le cose cambino proprio grazie all’ultimo film di Spider-Man? Si meriterebbe di essere nominato nelle principali categorie? Fateci sapere nei commenti come la pensate.

Foto: Getty Images

Fonte: THR